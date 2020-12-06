تسكنه الزواحف والقوارض.. أهالي الحمراوي بكفر الشيخ يطالبون بتحويل المركز الطبي لمستشفى مركزي

تحول المركز الطبي القديم بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى مكان مهجور أشبه بـ"الخرابة"، لا يستفيد منه سوى الزواحف والقوارض، وأصبح مقلبًا للقمامة، وبلا أي فائدة تعود على أهالي القرية والقرى والعزب التابعة لها، وذلك منذ أكثر من 4 سنوات، ولم يتحرك ساكن حتى الآن من المسئولين سوى إطلاق التصريحات الوردية التي لا تُسمن ولا تغني من جوع.





يقول حسين كمال المحلاوي، محامٍ، لـ"صدى البلد"، نطالب المسئولين في محافظة كفر الشيخ ووزارة الصحة بحسم أمر المركز الطبي بقرية الحمراوي، الذي أصبح مهجورًا، بالرغم من الحاجة الماسة لأهالي المنطقة إلى خدمة طبية متميزة تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا المركز يحتاج إلى إعادة بناء بشكل عاجل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين للاستفادة منه.





ويضيف مصطفى محمد، من أهالي قرية أبوطبل، أن مبنى المركز الطبي بقرية الحمراوي الذي يقع على مساحة 10 قراريط، وفي مكان حيوى؛ لأنه يقع في مدخل مدينة كفر الشيخ على الطريق السريع كفر الشيخ/ طنطا / القاهرة، مشيرًا إلى أن المبنى آيل للسقوط وتم نقل المركز إلى مكان مؤقت تابع للوحدة المحلية داخل القرية أملاً في إعادة إنشائه مرة أخرى وذلك منذ أكثر من 4 سنوات، ولم تحرك وزارة الصحة ساكنًا حتى الآن.





وأشار الأهالي إلى أنهم تقدموا بسيل من الشكاوى إلى جميع المسئولين لوضع حل عاجل لهذا المركز الطبي المهجور، للاستفادة منه في تقديم خدمة طبية للأهالي أسوة بما تم في إحلال وتجديد المستشفيات المركزية بسيدي غازي وقلين وبرج البرلس، وأن الوضع الحالي للمركز الطبي أصبح غير لائق بالمرة، فبدلاً من أن يتحول إلى صرح طبي شامخ أصبح مهجورًا تسكنه القوارض والزواحف.





ومن جانبه، تقدم النائب أشرف عبد الونيس، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، بمذكرة عاجلة للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، للمطالبة بسرعة إعادة بناء مبنى المركز الطبي والمهجور منذ 4 سنوات أو تحويله إلى مستشفى مركزي لخدمة أبناء الحي الجديد، بعد أن تحول المبنى الحالي إلى تعديات صارخة وأصبح مقلبًا للقمامة والقاذورات الضارة بالبيئة وصحة المواطنين الغلابة.





وقال عبد الونيس، إن المركز الطبي يخدم أكثر من 150 ألف مواطن من أهالي منطقة حي جنوب التي تضم قرية الحمراوي الأم وقرية أبو طبل وعزبة يونس التابعة لها، وأن إنشاء هذا المركز الطبي وتحويله إلى مستشفى مركزي سوف يساهم في تخفيف الضغط على مستشفى كفر الشيخ العام الذي يبعد 5 كيلو مترات عن المركز الطبي ويخفف من معاناة الأهالى والمرضى.