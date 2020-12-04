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اليونان: ننسق مع قبرص داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول تركيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
اليونان
اليونان
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نورهان رأفت
قالت الخارجية اليونانية إنها تنسق المواقف مع قبرص داخل اجتماعات الاتحاد الأوروبي حول تركيا.

كما دعت قبرص، أمس ، تركيا إلى الدخول في محادثات بهدف التوصل إلى اتفاق حول ترسيم حدود المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين، وإلا ستقوم بإحالة القضية بدلًا من ذلك إلى محكمة العدل الدولية.

ووفقا لصحيفة "إكاثيمريني" اليونانية، قال وزير الدفاع القبرص،  شارالامبوس بيتريدس، في مقابله أجريت معه أمس الخميس على إحدى القنوات التلفزيونية الإماراتية، إنه بغض النظر عما صرح به الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن بلدة فاروشا الساحلية القبرصية، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح المدينة بطريقة تتعارض مع دعوة مجلس الأمن لنقل إدارة المنطقة إلى الأمم المتحدة.

وأشار بيتريدس إلى أن موقف أردوغان من حل الدولتين في قبرص يتعارض تماما مع الأساس المتفق عليه لاتحاد من منطقتين وطائفتين منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وبما يتماشى مع قانون الاتحاد الأوروبي وقيمه ومبادئه.

في الوقت الذي تحاول فيه قبرص، إلى جانب الدول المجاورة والصديقة الأخرى، تعزيز إطار إقليمي جديد للتعاون من الشراكات الثنائية والثلاثية، وتقوية وزيادة التعاون مع قوى الاتحاد الأوروبي المتوسطية والدول المجاورة الأخرى، فإن تركيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تختار الاستفزازات والتصعيد والتهديدات والمعلومات المضللة كأساس لسياستها الخارجية''.

ولفت وزير الدفاع القبرصي أيضا إلى منتدى غاز إيست ميد، مشيرا إلى أنه لسوء الحظ، تستبعد تركيا نفسها منه، حيث تتبنى "نهجا تعديليا غير ذي صلة تماما وسلوكا توسعيا وخطابا شديد العدوانية" تجاه أي شخص يعارض "خططها غير القانونية"، مشددا على أن قبرص لا خيار أمامها سوى مواصلة التعاون مع كل من يتبنى المبادئ والقيم الأوروبية المشتركة والقانون الدولي.

وفي إشارة إلى تمرين ميدوسا العسكري ، قال إن التمرين بدأ في عام 2017 كنتيجة للتعاون الدفاعي الثلاثي بين قبرص واليونان ومصر.

وأضاف وزير الدفاع: "نعتبره تدريبات مهمة للغاية لأنها تدريبات مشتركة واسعة النطاق بمشاركة عدد كبير من الأصول البحرية والجوية".

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