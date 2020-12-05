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برلمان

اقتصادية النواب تناقش اتفاقية الحوكمة الاقتصادية بين مصر وأمريكا.. الأحد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
صدى البلد
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فريدة محمد
تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماع، الاحد المقبل، اجتماعا لمناقشة اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الامريكية بشان الحوكمة الاقتصادية الشاملة والموقعة بتاريخ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩.

ينعقد الاجتماع بالاشتراك مع لجنة الخطة و الموازنة و التضامن الاجتماعي و لجنة العلاقات الخارجية.

كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية الشاملة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019.

وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التي تُعزز الشمولية والشفافية في نظم الحوكمة المصرية، والمتمثلة في كل من الحوكمة الاقتصادية، والمحاكم الاقتصادية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم المجتمعات المُهمشة. 

وتهدف أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة إلى زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التي تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المُهمشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، أول نوفمبر  على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.

وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".

وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.

كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.

وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.

كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).

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