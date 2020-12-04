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أخبار العالم

خلال 72 ساعة.. روسيا تشن أكثر من 100 غارة جوية على مواقع داعش بـ سوريا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 12:20 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواصلة العمليات العسكرية لقوات الجيش السوري ضمن محاور متفرقة من البادية السورية ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وقال المرصد إن الاشتباكات بين الطرفين تتركز في غالب الأحيان ضمن محاور في مثلث حلب – حماة – الرقة وبشكل أقل في باديتي دير الزور وحمص، حيث يسعى داعش إلى المحافظة على نشاطه الكبير هناك من خلال مواصلة عملياته المتمثلة في هجمات وكمائن وتفجيرات واستهدافات، وبدورها تحاول قوات الجيش السوري الحد من نشاط تنظيم "داعش" بمساندة روسية عبر ضربات جوية مكثف.

ورصد المرصد خلال الـ72 ساعة الماضية، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية لأكثر من 100 ضربة جوية على محاور البادية السورية، كما وثق المرصد السوري خلال الفترة ذاتها خسائر بشرية على خلفية القصف والاشتباكات والاستهدافات، حيث قتل 22 من عناصر تنظيم "داعش"، كما قتل 19 من قوات الجيش السوري، مشيرًا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 وحتى يومنا هذا، 1046 قتيلا من قوات الجيش السوري، بالإضافة لـ140 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعًا خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. 

كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق المرصد كذلك مقتل 584 من تنظيم داعش، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الخميس، سقوط قذائف صاروخية اطلقتها قوات الجيش السوري على مناطق في الفطيرة وسفوهن وفليفل والبارة وكنصفرة والحلوبة ضمن ريف إدلب الجنوبي، وقليدين بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون أنباء عن إصابات، على صعيد متصل تشهد أجواء ريف إدلب الشمالي لتحليق متواصل لطائرات استطلاع منذ ساعات طويلة، يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي.
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