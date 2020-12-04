الديمقراطية في العمل.. ما هي الموازنة التشاركية وأصل تطبيقها؟

أعلنت وزارة المالية، حريصها على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا.
وتهدف عملية الموازنة التشاركية إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
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وفيما يلي نستعرض ماهية الموازنة التشاركية، حيث تعتبر عملية يقوم من خلالها المواطنون بالنقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة للدولة، وقد بدأ هذا الفكرة من التقارب من دائرة صناع القرار في عام 1989 بواسطة مدينة بورتو اليجري في جنوب البرازيل، وفي التسعينات، انتشرت هذه الممارسة بسرعة من البرازيل إلى مدن أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا ولا تزال تحظى بشعبية إلى يومنا هذا، ولا سيما على الصعيدين المحلي والبلدي.
مميزات الموازنة التشاركية
أعتبرت الشفافية المالية منذ وقت طويل عنصرا هاما في الحد من الفساد وبناء أنظمة ديمقراطية منصفة وعادلة في عالم إدارة المال العام، وفي السنوات الأخيرة شهد الاعتراف بأهمية قيام الحكومات بتوفير فرص للجمهور للمشاركة في عمليات المالية تزايدا كبيرا، إلا أن المشاركة قد تكون محبطة للمواطنين، وتتطلب اللقاءات المجتمعية وجود قيادة مستعدة للتنظيم وتوجيه الدعوة للأشخاص للحضور.
وعلى مر التاريخ، غالبًا ما كانت تستبعد الفئات المحرومة، مما يتسبب في فشل اللقاءات المجتمعية في تجسيد جميع أصوات المجتمع، وهناك أيضا شعور سائد بالعجز ينتاب جميع المواطنين الذين يحضرون الاجتماعات العامة، هل يتم الاستماع لأصواتهم؟ هل ستفضي المناقشة إلى حدوث تغيير جوهري؟
ويمكن للموازنة التشاركية أن تمنح المواطنين تأثيرا وقوة مباشرة، ويمكنها التخفيف من الشعور بالعجز في التأثير على الحكومة أو تغييرها، وهي تعمل كأداة لتركيز الديمقراطية على احتياجات المواطنين وأولوياتهم، بدلا من الاهتمام بالمصالح الخاصة، وتقضي استراتيجية مشروع الموازنة التشاركية بأن تصمم الحكومات عملية الموازنة التشاركية بأكبر قدر ممكن من الشمولية، والتأكيد على إشراك هؤلاء الذين استبعدوا على مر التاريخ من العمليات الانتخابية والديمقراطية، وتبدأ المشاريع بتعيين لجنة توجيهية تضم أعضاء من المجتمع المحلي؛ وتعمل كقيادة وتوجه المشروع نحو التنفيذ.
استخدام الموازنة التشاركية
هناك بعض المسائل الخاصة في استخدام الموازنة التشاركية كاستراتيجية، حيث أن الموازنة التشاركية هي العمل نفسه، وتتطلب هذه العملية وجود أعضاء مجتمع مكرسين ولديهم الرغبة في بذل الوقت والعمل لتيسير العملية، ولكي تكون العملية فعالة بحق فإنها تتطلب مشاركة واسعة النطاق.
كما أن هناك بعض أعضاء المجتمع قد يجدون صعوبة في فهم بعض الجوانب الفنية للموازنات وفي كيفية المشاركة فيها، ولكي يكون المواطنون ومنظمات المجتمع المدني أكثر فعالية، يجب عليهم الانخراط كلية في عملية الموازنة، بداية من الصياغة وحتى الإشراف على كيفية تنفيذ الموازنة.
وثمة تحديًا آخر يتمثل في ضرورة التعاون مع قادة الحكومات، ولكي يتسنى تنفيذ الموازنة التشاركية على أي مستوى، يجب وضع مخصصات محددة من الموازنة، وفي تقرير حكومي رسمي يبحث في أسباب قيام الموظفين العموميين بتنفيذ الموازنة التشاركية في مقاطعاتهم، حيث أكد مشروع الموازنة التشاركية على أهمية تعزيز وجود حكومة أكثر عدالة وفعّالية وتحقيق نتائج ترضي الناخبين.
وأخيرا، فإن الموازنة التشاركية تهدف إلى التشجيع على وجود مشاركة أوسع نطاقًا وأكثر عمقًا ومجتمعات أقوى وحكومة أكثر استجابة، ولكن حيث إنه يتم تنفيذ العملية حسب كل حالة، فقد يكون من الصعب تحديد الكيفية التي ينبغي من خلالها قياس التأثير والإبلاغ عنه، ويعكف مشروع الموازنة التشاركية في الوقت الراهن على وضع مقاييس رئيسية لتقييم الموازنة التشاركية في أمريكا الشمالية.