الديمقراطية في العمل.. ما هي الموازنة التشاركية وأصل تطبيقها؟

أعلنت وزارة المالية، حريصها على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة « الموازنة التشاركية » التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم، ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا.

وتهدف عملية الموازنة التشاركية إلى تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.





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وفيما يلي نستعرض ماهية الموازنة التشاركية، حيث تعتبر عملية يقوم من خلالها المواطنون بالنقاش والتفاوض على توزيع الموارد العامة للدولة، وقد بدأ هذا الفكرة من التقارب من دائرة صناع القرار في عام 1989 بواسطة مدينة بورتو اليجري في جنوب البرازيل، وفي التسعينات، انتشرت هذه الممارسة بسرعة من البرازيل إلى مدن أخرى في أمريكا اللاتينية وأوروبا ولا تزال تحظى بشعبية إلى يومنا هذا، ولا سيما على الصعيدين المحلي والبلدي.





مميزات الموازنة التشاركية

أعتبرت الشفافية المالية منذ وقت طويل عنصرا هاما في الحد من الفساد وبناء أنظمة ديمقراطية منصفة وعادلة في عالم إدارة المال العام، وفي السنوات الأخيرة شهد الاعتراف بأهمية قيام الحكومات بتوفير فرص للجمهور للمشاركة في عمليات المالية تزايدا كبيرا، إلا أن المشاركة قد تكون محبطة للمواطنين، وتتطلب اللقاءات المجتمعية وجود قيادة مستعدة للتنظيم وتوجيه الدعوة للأشخاص للحضور.





وعلى مر التاريخ، غالبًا ما كانت تستبعد الفئات المحرومة، مما يتسبب في فشل اللقاءات المجتمعية في تجسيد جميع أصوات المجتمع، وهناك أيضا شعور سائد بالعجز ينتاب جميع المواطنين الذين يحضرون الاجتماعات العامة، هل يتم الاستماع لأصواتهم؟ هل ستفضي المناقشة إلى حدوث تغيير جوهري؟