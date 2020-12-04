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تفاصيل برنامج "سفيرات المحبة والسلام" التدريبي للواعظات والراهبات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:03 م
الأوقاف
الأوقاف
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البهي عمرو
قالت عبير أنور الواعظة بوزارة الأوقاف، إن واعظات الأوقاف كن يعملن داخل المسجد فقط من خلال إعطاء الدروس للسيدات لتزكية النفس وحفظ القرآن الكريم وتطهير القلب من امراضه، مضيفةً: "القلب بطبيعته إذا خلى فإنه سيبحث عن العمل الصالح".

وتابعت خلال حوارها على القناة الأولى، "بعدها عملنا على الأرض في إطار التعاون بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة، فالله يخلقنا في هذا العالم جنودًا لبعض، والجميع يجب أن يساعد بعضه، وهو ما وجدته في المجلس القومي للمرأة، وهدفهم هناك هو تحقيق التكافل بين الناس ونشر الوعي". 

بدورها قالت الراهبة نرمين مرتجي، إنها تعمل في إطار ديني تعليمي بالكنيسة، لكن العمل المجتمعي ليس جديدا عليها، لأن الكنيسة تخدم المجتمع في إطار الصحة والتربية بمدارسها ومستوصفاتها، لكن تجربة الواعظة كانت جديدة بالنسبة إليها: "المجلس القومي للمرأة دعانا وجمعنا وقال لنا إن هناك برنامج معا لخدمة الوطن، وغرضنا هو توعية المرأة المصرية، ونشر التوعية والمحبة والسلام، واستمرينا بهذل الاسم لمدة سنة ونصف". 

وأوضحت: "بعدها كرمنا الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو من أطلق علينا سفيرات المحبة والسلام، فكملنا عملنا برسالة المحبة والسلام، والمجلس أيقن فعلا أن العمل أصدق كثيرًا من الكلام". 

وأشارت، إلى أن البرنامج عمل في بعض الأماكن والقرى النائية وحي الأسمرات ومنشية ناصر والشروق، ومن ثم فإنه يخدم كل فئات الشعب: "بنروح وبنوصل ومش بنستنى حد يجي".

وقد صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأنه لا ينكر ما أنجزته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات إلا حاقد أو جاحد أو مأجور ، فضوء الشمس لا ينكر ، إذ لا يستطيع منصف من صديق أو عدو أن ينكر ما أنجزته الدولة المصرية في مجال البنية التحتية ، ولا ما أنجزته في مجال الطاقة ، ولا ما أنجزته في مجال التعليم والجامعات العصرية ، ولا ما أنجزته في مجال المشروعات القومية الكبرى ، ولا في مجال تجديد الخطاب الديني وترسيخ أسس التعايش المشترك الذي أصبحت الدولة المصرية علامة بارزة فيه.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان، أنه لا يستطيع أحد أن ينكر ما أنجزته الدولة المصرية عندما افتتحت المجرى الثاني لقناة السويس , وبما أذهل القاصي والداني لعظمة الإنجاز وسرعة تنفيذه , كما يعد المتحف الكبير الذي يجرى الإعداد لافتتاحه أيقونة في الحضارة والثقافة , كما لا يستطيع أحد أن ينكر جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي والمدن الذكية والنقلة النوعية في مجال الإسكان من العاصمة الإدارية الجديدة إلى العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، أسيوط الجديدة، الأسمرات، وفبشائر الخير.

وتابع: ولا يمكن لأحد أن ينكر ضوء الشمس في تمكين المرأة والشباب , والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة , ومشروعات التكافل الاجتماعي ورعاية الأسر الأولى بالرعاية ،على أن هناك جماعات ضالة أعماها الحقد ، وسواد القلب وانعدام البصيرة عن رؤية النور أو القدرة على العيش فيه أو حتى التعايش معه ، فلم تجد بدًّا من العمل على إطفائه ، وتحويل البسيطة إلى ظلام دامس ، ذلك أن هذه الجماعات إنما هي أشبه ما يكون بخفافيش الظلام ، التي لا تحتمل رؤية النور ولا سيما لو كان ساطعًا ، سلاحهم الهدم , وتشويه الرموز , وبث وترويج الشائعات , والتشكيك في الإنجازات , غير أن ما أنجزته الدولة المصرية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي لا ينال منه حقد هؤلاء وانطماس بصيرتهم أو عمى أبصارهم.

وأكد أن الجماعات الإرهابية وعناصرها وقادتها دأبوا على الغش والكذب والمخادعة والمخاتلة, فلم يعد لهم وجهان فحسب , بل صار لهم ألف وجه ووجه ، مستحلين الكذب والخداع والمراوغة ، والأكثر سوءًا أنهم يغرسون في نفوس عناصرهم أو قل فرائسهم أن هذه الرذائل التي لا تمت للأديان أو الأخلاق بصلة دين يتعبدون إلى الله (عزّ وجلّ) به, طالما أنها تحقق لهم التمكين الذي يسعون إليه ، حيث أعمتهم المطامع عن رؤية الحق أو الرجوع إليه.

وذكر أنه علينا أن نعمل على تحصين شبابنا ومجتمعنا من أن يقع فريسة لهؤلاء , وأن نسابق الزمن في كشف طبيعة هذه الجماعات وعناصرها وكتائبها الإلكترونية حتى لا يخدع بهم الشباب النقي ، وأن نكشف ما تتسم به هذه الجماعات من احتراف الكذب والافتراء على الله (عزّ وجلّ) وعلى الناس ، وأن نعمل على إشاعة قيمة الصدق وضرورة التحري والتثبت من الأخبار ، فليس كل ما يسمع ينقل أو يقال ، يقول الحق سبحانه وتعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} ، ويقول (عزّ وجلّ) : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} , ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا ، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ) ، كما أن علينا أن ننصف من اجتهد وأن نبرز ما أُنْجِزَ ، ” وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ” .

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