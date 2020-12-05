ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسؤولة روسية: نسعى لافتتاح 170 مركزا للتطعيم ضد كورونا بموسكو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:45 ص
مركزا للتطعيم ضد
مركزا للتطعيم ضد كورونا بموسكو
Advertisements
أ ش أ
قالت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا، إنه تم افتتاح 70 مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا حتى الآن، ونأمل في نهاية العام أو بداية العام المقبل فتح 170 مركزا للتطعيم بموسكو وسنواصل زيادة عددها".

وأضافت راكوفا ـ في تصريح لقناة (موسكو 24) اليوم الجمعة، أن الحق في التطعيم ليس فقط للأطباء والمعلمين، وإنما أيضًا للموظفين الآخرين في المؤسسات التعليمية والطبية وعمال التنظيف والعاملين الطبيين المبتدئين والإداريين، لأنهم من الشرائح التي لا تقل خطرًا من الأطباء والمعلمين". 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه في وقت سابق ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس كوفيد 19، بتوفير اللقاح في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بالمجموعة الأكثر عرضة للخطر. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط الازدحام.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق عام بين السيارات| فيديو

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأسود؟