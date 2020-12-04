البورصة الأردنية ترتفع 0.79% في أسبوع

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.79%، لينهي تداولات الأسبوع المنقضي أمس الخميس عند مستوى 1580.5 نقطة.





وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 5.6 ملايين دينار أردني مقارنة مع 4.3 ملايين دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة ارتفاع 31.1 %، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 28.1 مليون دينار أردني، مقارنة مع 21.4 مليون دينار للأسبوع السابق.





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أما عدد الأسهم المتداولة التي سجلتها البورصة الأردنية خلال الأسبوع المنصرم، فبلغت 32.4 مليون سهم، نفذت من خلال 11643 صفقة.





وعلى صعيد آخر، بلغ إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، نحو 642.9 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 1.03 % بما يعادل 6.5 مليار جنيه أرباح رأسمالية حيث بدأت القيمة السوقية للأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع عند مستوى 636.4 مليار جنيه، وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات الخميس نهاية الأسبوع بسبب الارتفاع والانخفاض.





وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ان جلسة نهاية الأسبوع شهدت تباين المؤشرات وانتقل المؤشر الرئيسي للبورصة من المنطقة الخضراء الي المنطقة الحمراء بسبب الانخفاض في الأسهم القيادية ولكن الأسهم الفرعية حققت بعض الارتفاعات بنسبة ٦ الي ٧ نقاط.





وأضافت رمسيس : يرجع تباين المؤشرات في جلسة نهاية الاسبوع الي وجود بعض التسويات في مراكز المديونية ومراكز الهامش وشهد المؤشر الرئيسي ارتفاعا بنسبة ٤ % والمؤشرات الفرعية ارتفعت بنسبة أكبر من ٩% والمؤشر ١٠٠ وصل الي نقطة قياسية لم يصل لها من قبل وهي ٦٠٠٠ نقطة .

وأشارت رمسيس الى ان عودة المؤشرات الي المنطقة الخضراء يرجع الي عودة المستثمرين العرب و المؤسسات الي تقديم مراكز شرائية وكانت أغلب العمليات بين الشراء والبيع مما تسبب في عدم استقرار مؤشر إيجي اكس 30 في المنطقة الخضراء .