التضامن فى أسبوع.. افتتاحات وتفقدات واجتماعات.. عيادات طبية متنقلة.. جولات بين المحافظات.. القباج: الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق

وزيرة التضامن الاجتماعي :

- قانون تنظيم العمل الأهلي يتيح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات

- رؤية الوزارة في تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم إلى منتجين مستقلين

- مشروع سلاسل القيمة تموله التضامن الاجتماعي لـ ٦٢٠ مستفيدا

- المشروع موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"





شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى السبعة أيام الماضية جولات بين المحافظات لوزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج التى قامت بزيارة محافظتى الشرقية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى الاجتماعات واللقاءات الداخلية التى عقدتها بديوان الوزارة، نستعرضها تفاصيلها فى السطور التالية.





تدشين ٦ عيادات طبية متنقلة لـ«راعى مصر»





شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي افتتاح المقر الجديد لمؤسسة "راعي مصر" للتنمية، كما دشنت ٦ عيادات طبية متنقلة جديدة تابعة للمؤسسة.





وأشادت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بافتتاح مقر مؤسسة "راعي مصر" وتوسع مشروع العيادات الطبية المتنقلة التابعة للمؤسسة، مؤكدة أن النهوض بالمجتمع لا يمكن أن يتم دون الشراكة الوثيقة مع الجمعيات الأهلية لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.





وقالت إن العيادات الطبية المتنقلة فكرة مبتكرة للوصول لأكبر قدر من الأسر الأكثر احتياجا في منازلهم والاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية.

وأضافت أن مصر شهدت بعد ثورة 30 يونيو تحولات كبيرة في السياسات الاجتماعية أدت إلى إحداث تغيرات ملحوظة في نظم تقديم الخدمات الاجتماعية وسياسات توزيعها.





وأوضحت أنه في ضوء توجهات القيادة السياسية وكذلك في اطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تشكلت الملامح العامة لسياسات وزارة التضامن الاجتماعي التي تقوم على التكامل مع كافة جهود وأجهزة الدولة والإيمان بأن الرعاية الاجتماعية حق لكل مواطن وفق معايير موضوعية للاستحقاق.





وأشارت إلى أن الوزارة شهدت خلال الفترة الماضية تحولا ملحوظا في نظرتها للرعاية الاجتماعية، باعتبارها مطلب حيوي وضروري لاستمرار المجتمع الذي يسعى نحو الإستقرار والتقدم ، وتحسين مستوى المعيشة، مؤكدة أن الدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين هو حق تكفله الوزارة لكل مستحق، حيث حرصت الوزارة في سياساتها المستجدة على التأكيد على العلاقة بين خدمات الرعاية الاجتماعية وزيادتها وارتفاع الكفاية الإنتاجية للمستفيدين ، كمقدمات لتحقيق التنمية التي تستهدفها رؤية مصر 2030.





وأوضحت أن رؤية وزارة التضامن الاجتماعي تتحدد في تحرير الفقراء من دائرة العوز وتحويلهم من مستهلكين لخدمات وموارد الدولة إلى منتجين مستقلين، قادرين على توظيف طاقاتهم، بما يؤهلهم لتجاوز خط الفقر والإعتماد على أنفسهم في اشباع حاجتهم دون اعتماد كلي على موارد الدولة.





وأكدت أن نجاح الجمعيات الأهلية كشريك أساسي لوزارة التضامن الاجتماعي يجب أن يقاس بمدى قدرتها على اجتذاب الفئات المستهدفة إلى صفوفها، وتحويلهم من متلقين للمساعدة إلى أشخاص منتجين ، وعلى وعي كامل بحقوقهم وواجباتهم الاجتماعية ، وقادرين على المشاركة في صنع القرارات وتعلم الاعتماد على الذات، مشددة على حرص وزارة التضامن الاجتماعي على أن تكون علاقتها بالجمعيات الأهلية علاقة قوامها الوفاق والانسجام وتقوم على التكامل في السياسات والموارد والخدمات ، كما تقوم على التنافس في جودة الخدمات والبرامج، بما يصب بالنهاية في مصلحة المواطن.





وأضافت أن علاقة الوزارة بالجمعيات الأهلية علاقة موضوعية أساسها مصلحة الوطن العليا التي لن تتحقق دون شراكة حقيقية مع المجتمع المدني ودعمه والحفاظ عليه ومنحه المزيد من الدعم والمساندة.





وأكدت أن قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019 والذي صدرت لائحته التنفيذية يعد من أهم القوانين التي نظمت عمل الجمعيات الأهلية على مدار التاريخ والذي يحاكي في كفاءته أفضل قوانين العمل الأهلي على مستوى العالم، حيث أتاح للجمعيات الأهلية مزيدا من التيسيرات والمرونة في الإشهار والتمويل ونظم بمنتهى الموضوعية والرقی علاقتها بالدولة ، وبكافة جهات التمويل ووفر لها كافة الحقوق التي تسمح لها بشركات فعالة مع الدولة وحرية كبيرة في الحركة تمكنها من الوصول إلى مجتمعاتها ، وفئاتها المستهدفة بسهولة ويسر.





وقام المستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع التكريم الخاص بالمؤسسة ، تقديرا لجهودها وجهود وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الجهود المشتركة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقديم مختلف الخدمات للاسر الأكثر احتياجا.





وتنطلق العيادات الاربعة المتنقلة في مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل مؤسسة "راعي مصر" الطبية المتنقلة في إطار المبادرات الرئاسية مثل "100 مليون صحة" و"صحة المرأة".





وخلال الفعالية ، شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي فيلما تسجيليا عن إنجازات المؤسسة، حيث قدمت حتى الآن من خلال مشروع العيادات المتنقلة الكشف والعلاج لعدد 440 ألف مريض في قرى ونجوع الصعيد الاكثر احتياجا وساهمت في بناء 2102 منزل للأسر الأولى بالرعاية في صعيد مصر، بالإضافة لإجراء العمليات الحرجة والمستعصية لعدد 1226 مريض من الأشد احتياجا في صعيد مصر.





درع محافظة الشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر المحافظة، وذلك في مستهل زيارتها للشرقية.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ الشرقية أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات الوزارة في المحافظة.





وقام الدكتور ممدوح غراب بمنح وزيرة التضامن الاجتماعي درع المحافظة تكريما لها وتقديرا لجهود الوزارة في خدمة المواطنين.





افتتاح أعمال تطوير مجمع رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال تطوير مجمع رعاية الاطفال والكبار بلا مأوى بمحافظة الشرقية، يرافقها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير المجمع ١٦ مليون و٥٠٠ الف جنيه.





وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بجولة تفقدية داخل المجمع، حيث استعرضت منتجات الورش، واساليب دمج الأطفال والكبار بلا مأوى داخل المجمع، بالإضافة إلى تفقد العيادة وورشة النجارة وغرف الإقامة.





واشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود أعمال التطوير التي قامت بها جمعية الدفاع الاجتماعي وجمعية بسمة اللتان تشرفان على المجمع، مؤكدة حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم أفضل الخدمات في مختلف دور رعاية الأطفال والكبار بلا مأوى.





ويمتد المجمع على مساحة ٦٣٠٠ متر مربع وكان مخصصا للأطفال بلا مأوى ثم توسع ليضم كبار بلا مأوى أيضا.





وتبلغ السعة الاستيعابية لمبنى الأطفال بلا مأوى ١٠٠ طفل ويضم حاليا ٣٢ طفلا، ويضم المبنى العيادة، صالة ألعاب، ورشة نجارة، المدرسة الصديقة وسينما تعليمية والمطعم وغرف الأنشطة ومكتبة وغرف الإقامة وغرف المذاكرة.





ويمتد مبنى كبار بلا مأوى على مساحة ٩٠٠ متر مربع وتبلغ سعته الاستيعابية ١٠٠ شخص من الكبار بلا مأوى ويضم حاليا ٨٠ شخصا.

تفقد مجمع الأمومة والطفولة





أجرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارة تفقدية لمجمع الأمومة والطفولة بمحافظة الشرقية، والذي من المقرر إقامة مستشفى جمعية الهلال الأحمر المصري فيه لتقديم خدمات طبية عالية الجودة وبسعر اقتصادي ‏لخدمة أهالي المحافظة.





واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح مفصل الخدمات التي من المقرر أن تقدمها المستشفى التي يضمها المجمع.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المستشفى المقرر إنشائها في المجمع سيعزز الخدمات الصحية المقدمة في المحافظة.





ومن المقرر أن تضم المستشفى 4 غرف عمليات، بالإضافة إلى جناح رعاية مركزة يضم 10 أسرة وحضانات للاطفال المبتسرين، بالاضافه إلى بنك دم ومركز أشعة مقطعية وعادية وسونار.





افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وبيت التطوع بجامعة الزقازيق

استقبل الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بمقر جامعة الزقازيق، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة الشرقية.





وخلال الزيارة ، افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي وحدة التضامن الاجتماعي ووحدة بيت التطوع وفرع بنك ناصر بالجامعة، كما شهدت الوزيرة عرضا فنيا لطالبات كلية التربية الفنية بنات، وعرض فني موسيقى لطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تفقدت معرضا فنيا لطلاب من ذوي الإعاقة السمعية





وقامت الوزيرة، في إطار زيارة الجامعة، بتكريم عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة المتميزين بالدراسات العليا والماجستير والدكتوراة، فصلا عن تكريم عدد من الطلاب المتميزين علميا ورياضيا من ذوي الهمم.





كما افتتحت نيفين القباج المعامل المتخصصة لكلية علوم ذوي الإعاقة والتي تضم معمل التخاطب والتأهيل السمعي، معمل التكامل الحسي، معمل العلاج الوظيفي، معمل العلاج الطبيعي، معمل العلاج بالفن، معمل تنمية المهارات، معمل القياس والتقييم، معمل الإعاقة البصرية.





وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على عقد العديد من الشراكات وخاصة مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرة الى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد دائما على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.





وأضافت أن الشراكة أيضا مع المجتمع الأهلى تتوثق يوما بعد يوم، خاصة بعد صدور لائحة قانون تنظيم العمل الأهلى.





وثمنت القباج دور جامعة الزقازيق باعتبارها جامعة رائدة نظرا لكونها تضم كلية علوم ذوي الإعاقة التي تحتل أهمية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع .





وأشارت الى أن الزيارة تستهدف تعزيز دور وزارة التضامن الاجتماعي لدى الرأي العام والذي لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي للاشخاص الاولى بالرعاية ولكن تقديم العديد من الخدمات التي تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد ، فضلا عن دعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة واعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة عن دعم إشراك الشباب في المجتمع وتنمية وعيهم بخطورة تعاطي المخدرات من خلال بيوت التطوع في مختلف الجامعات.





وأضافت أن الوزارة تلعب دورا هاما أيضا في التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومكافحة الزيادة السكانية من خلال برنامج "٢ كفاية".





كما تطرقت الوزيرة إلى دور بنك ناصر الذي يقدم العديد من المزايا والخدمات وفرص كبيرة يجب إبرازها داخل الجامعات.

وأشارت إلى أن الشراكة مع جامعة الزقازيق تمثل فرصة عظيمة ومثمرة لكلا الجانبين لتقديم أفضل الخدمات لشباب الجامعة.





وخلال الزيارة، سلم الدكتور عثمان شعلان السيدة/ نيفين القباج درع الجامعة تقديرها لدورها ودور وزارة التضامن الاجتماعي في خدمة المجتمع.





وفي هذا الإطار، رحب الدكتور عثمان شعلان شعبان بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور هام للغاية في دعم المواطنين الأولى بالرعاية وذوي الهمم.





وأضاف أن افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وبيت التطوع وفرع لبنك ناصر يقدم العديد من الخدمات والمميزات لشباب الجامعة ويعزز دورها العلمي الذي تقدمه لطلابها.





بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري وجامعة الجلالة الأهلية

في إطار استراتيجية جمعية الهلال الأحمر المصري التي تستهدف توسيع قاعدة شركاء العمل وتقديم الدعم المجتمعي لكافة الجهات والمؤسسات بالمجتمع المصري، وقع الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للجمعية بروتوكول تعاون مع جامعة الجلالة الأهلية والتي مثلها في التوقيع الدكتور أشرف حيدر غالب رئيس الجامعة، وذلك بهدف دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر المصري.





ويعتبر الهلال الأحمر المصري جهازا معاونا لكافة أجهزة الدولة في أوقات الأزمات والكوارث ومواجهة أخطارها من خلال تقديم خدمات التنمية الاجتماعية والرعاية الصحية والطبية وخدمات الإسعاف الأولي لكافة فئات المجتمع، وتقوم فلسفته على النشاط الأهلي والجهود التطوعية للأعضاء والمتطوعين.





وتعتبر جامعة الجلالة الأهلية أحدث الصروح العلمية غير الهادفة للربح والتي تسهم في إتاحة برامج تعليمية متطورة بمعايير جودة عالمية من خلال بنية أساسية متطورة تعمل على خدمة وتنمية المجتمع.





وإنطلاقًا من ذلك التوافق المشترك للرؤى والأهداف العامة بين كلا الطرفين تم توقيع بروتوكول التعاون بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري ومحمد ابو المعاطي عضو مجلس إدارة الهلال الاحمر والدكتور محمد الشناوي نائب رئيس جامعة الجلالة الأهلية والدكتورة رنا زيدان الأمين العام للجامعة.





وتجدر الإشارة إلى الدور الداعم للهلال الأحمر المصري في منتصف الشهر الماضي وطوال الأسبوع الترحيبي بطلاب العام الدراسي الأول بجامعة الجلالة والذي استهدف تعقيم مباني وأرجاء الجامعة بواسطة فرق التعقيم والتطهير المتخصصة بالهلال الأحمر، وتوفير سيارات وخيم طبية متنقلة مجهزة بالأدوية والأجهزة والمعدات الطبية برفقة فريق طبي متخصص، بالإضافة الى فرق التوعية والترويج الصحي التي انتشرت بين جموع الطلاب وذويهم لتوزيع الكحول المطهر والكمامات لتوعية الحضور.





صرف معاشات ديسمبر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعي.





وأكد محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك حرص البنك على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لاصحاب المعاشات ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم لذلك تم إصدار تعليمات إلي جميع مديري وموظفي الفروع بتغذية كافة ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار فضلا عن تعزيز عدد الصرافين على الشبابيك

وأضاف عشماوي أنه في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد تم التنبيه علي كافة الفروع بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار الفيروس مع وجوب الإلتزام بجدول تقسيم صرف المعاشات على شرائح منعا للتزاحم، حيث تنقسم الشرائح إلى الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه ، يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 1 و2 ديسمبر، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000جنيه يومى الخميس والأحد الموافقين 3و6 ديسمبر والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000جنيه يومي الأثنين والثلاثاء الموافقين 7و8ديسمبر.





وأشار عشماوي الي أن الصرف سيكون متاحًا في اكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 93فرعا او الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي "ATM"سواء الماكينات الخاصة بالبنك او البنوك الأخري مع التزام البنك بعدم احتساب عمولات السحب وفقا لتعليمات البنك المركزي علي العملاء في حالة السحب من اي ماكينة صراف آلي تخص البنوك الاخري كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال 2000منفذ من منافذ شركة فوري الرائدة فى مجال المدفوعات الالكترونية والخدمات المالية وذلك حرصا علي سلامة العملاء من اصحاب المعاشات والمرتبات ، بما يُسهم في تخفيف التزاحم والتكدس داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية خاصة وأن البنك يقدم خدماتة لأكثر من 520ألف عميل معاشات ومرتبات .





زيارة كفر الشيخ

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى زيارتها لمحافظة كفر الشيخ بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي مع محافظ كفر الشيخ أوجه التعاون فيما بتعلق بمشروعات وبرامج الوزارة التى يتم تنفيذها في المحافظة، حيث اتفق الطرفان على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالنفع على الأسر الأولى بالرعاية.





وتفقدت نيفين القباج يرافقها اللواء جمال نور الدين جمعية الهلال الأحمر المصري بمحافظة كفر الشيخ، والتي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوى، بالإضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين.





واستمعت وزيرة التضامن الاجتماعي لشرح واف عن الامكانيات التي تضمها الجمعية والخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين، خاصة وحدة العناية المركزة التي تم تجهيزها علي أحدث مستوي وتضم عشر أسرة، كما أن وحدة الغسيل الكلوي تضم ١٥ جهازا، بالإضافة إلي جهازين للتنفس الصناعي.





والتقت السيدة/ نيفين القباج العاملين داخل جمعية الهلال الاحمر المصري،حيث وجهت لهم الشكر علي مجهوداتهم التي يقدمونها للمواطنين، كما طالبتهم بالاستمرار علي نفس وتيرة العمل المتميز وتقديم كل الخدمات المتاحة للمواطنين.

كما تتفقد الوزيرة أيضًا، في إطار الزيارة، دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع الأيتام.





افتتاح مشروع فرصة "سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي"

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، مشروع برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى والخاص بسلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر ، وذلك بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة.





وتمول وزارة التضامن الاجتماعي المشروع لـ٦٢٠ مستفيدا، بقيمة ١٥ ألف جنيه لكل مستفيد بـ ٥ قري وهي" الشهابية والحماد والشيخ مبارك ببلطيم والمجاز الشرقي والغربي وتوابعهم وغرب تيرة وتوابعها بمركز الحامول".





وشهدت وزيرة التضامن الاجتماعي عرض ٥ نماذج لمشروعات تلك الأسر والتي تتمثل في بطاريات تربية دواجن بياضة بكل وحدة ١٢٠ طائرا عمر ١٢٠ يومًا لانتاج البيض بعد أسبوعين من التسليم، وهذه هي المرحلة الأولي من المشروع والذي يعد تنفيذه بكفر الشيخ الأول من نوعه علي مستوي الـ٢٧ محافظة، فضلا عن تأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.





وسلمت السيدة/ نيفين القباج شهادات صك المشروع لـ ٢٠ مستفيدة من المستفيدات من المشروع من أهالي قرية الشهابية بمحافظة كفر الشيخ.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج فرصة يستهدف ثلاث فئات السيدات المعيلات "الأرامل والمطلقات أو المتزوجات ويهدفون لتحسين حياتهن "، وكذلك الصيادات والحرفيات، مشيرة إلى أن محافظة كفر الشيخ تتوافر بها فرص عمل، لذلك تسعي لتقديم الدعم الفني والتدريبي للمواطنين.





وأضافت نيفين القباج أن بطارية الدواجن ربطت أكثر من حرفة ببعضها ومن ثم وفرت العديد من فرص العمل ، مشددة علي أن هناك هدفًا آخر للمشروع وهو توفير التغذية السليمة للأسرة بشكل جيد، والاهتمام بصحة الأطفال خاصة في ظل ارتفاع نسبة الانيميا بين الأطفال.





وأوضحت وزيرة التضامن أن البرنامج موجه للمستفيدات من برنامج الدعم النقدي "تكافل"، مشيرة إلى أنه لن يتم ايقاف برنامج تكافل لهن الا بعد عام من القرض، وذلك بهدف طمأنة الأسر، والتأكيد علي مساندة الدولة لهن وعدم تركهن الا بعد نجاح المشروع، مشددة علي ان الوزارة تسهم كذلك في توفير وسيلة تنظيم أسرة مجانا للسيدات، خاصة أنه كلما زاد عدد أفراد الأسرة كلما أثر ذلك بالسلب اقتصاديًا عليها ، لذلك تتيح وزارة التضامن الاجتماعي وسائل تنظيم الاسرة مجانا لكل سيدة تنفذ مشروعا، خاصة أن الهدف تنمية الأسرة بأكملها وليس تنمية المشروع.





ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ إن هناك تواصلا مع وزيرة التضامن الاجتماعي من أجل الاعداد للزيارة التي حققت عدة أهداف لعدة شرائح في المحافظة، مشيرًا إلي أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بتوفير ٣٠٠ نول للسيدات في مركز "فوه" من أجل النهضة بهذه الصناعة من جديد واستعادة بريقها الذي كانت عليه.





واضاف محافظ كفر الشيخ أن السيدة/ نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لديها اهتمام بالصيادين في ظل الدعم اللا محدود لهذه الفئة، مشيدا في الوقت ذاته بمشروع سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي، حيث إن بطارية الدواجن فكرة عبقرية، خاصة أن السداد سيكون من إنتاج الدواجن.





ويهدف المشروع لمساعدة المستفيدين في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدر دخلًا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري..





ويأتي هذا المشروع فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة والتي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "، من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل انتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي، و ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.





والجدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل و الراغبين،وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.





ويعتمد البرنامج منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الافراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، بهدف ليس فقط تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الاعاقة بل الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات الى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الاجمالي.





لقاء صيادات مطوبس ودسوق

التقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ عددا من صيادات مركزي مطوبس ودسوق خلال زيارتها لمحافظة كفر الشيخ .





وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بالتواجد وسط الأهالي ،مؤكدة أن هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة السياسية بالصيادين والصيادات،حيث تم إطلاق المبادرة الرئاسية" بر أمان" من أجل تأمينهم ودعمهم لزيادة الانتاج والاهتمام بصحتهم، مبدية احترامها وتقديرها لكل سيدة تعمل وترعي أسرتها.





واستمعت نيفين القباج لمطالب الصيادات، والتي تركزت حول توفير زي " بدلة" للصيد، بالإضافة إلي شبكة غزل تساعدهم علي الصيد وبوكس فايبر "ثلاجة"لحفظ السمك، وقوارب تساعدهم علي الصيد ،كما طالبت الصيادات بتوفير الرعاية الصحية لهن وأبنائهن.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنها ستسعي لتنفيذ مطالبهن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بالصيادين والصيادات، مشيرة الي أنها قررت عودة حصول من لديه مركب شراع علي "تكافل وكرامة" مرة أخري، شريطة أن يقوم صاحب المركب الشراع بأعمال الترخيص الخاصة بالمركب.





كما قررت إرسال فريق من الباحثين التابعين لوزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع فريق من المحافظة لحصر الحالات المستحقة للحصول علي برنامج" تكافل وكرامة" بقرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة مطوبس، حيث يتم حصر الحالات ودراستها جيدا لتقديم الدعم اللازم لمن يستحق.





بروتوكول تعاون يسن عطاء وجامعة عين شمس

في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي المؤسس الأساسي لصندوق الإستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بتقديم مختلف أوجه الرعاية والدعم لذوي الإعاقة، وقع عماد راغب رئيس مجلس إدارة الصندوق مع الدكتور محمود شوقى المتينى رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة مركز خدمة الطلاب ذوى الاعاقة بالجامعة بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة المنشآت الجامعية داخل كليات الآداب والحقوق والحاسبات والعلوم بما يتناسب مع الطلاب من مستخدمي الكراسي المتحركة .

ويأتي توقيع البروتوكول استكمالا لمشروع "كرسي بالمقاس" الذي سبق ودعمه الصندوق بهدف توفير تجهيزات ومداخل ومخارج مباني كلية اداب، وحقوق، وعلوم وحاسبات جامعة عين شمس والتي بها أكبر عدد من مستخدمي الكراسي المتحركة في هذه الكليات لتتناسب مع قدرات الطلبة من ذوي الإعاقة، وذلك للعمل علي تيسير التنقل داخل المباني الدراسية، بالإضافة إلى توفير الدعم فيما يتعلق بالتعليم الجامعى والاكاديمى الخاص بهم ودمجهم مع أقرانهم وزملائهم من الطلاب وتمكينهم سعيا للوصول بهم لكامل الحقوق والفرص المتساوية ليتمكنوا من العيش باستقلالية .





بنك ناصر الاجتماعي يشارك في مؤتمر "الناس والبنوك"

للعام الثالث على التوالي يحرص بنك ناصر الاجتماعي على المشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" في دورة انعقاده الرابعة عشرة كراعي كلاسيكي.





وشارك محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في الذي يعقد سنويًا، حيث يتناول المؤتمر هذا العام أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحةً حاليًا.





وتأتي مشاركة بنك ناصر في المؤتمر تماشيا مع سياسة البنك وتوجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في تقديم وعرض خدمات البنك التمويلية ومنتجاته المالية والمصرفية على العديد من شرائح العملاء.





وصرح محمد عشماوي، في كلمته التي ألقاها في جلسة طرحت ابرز المستجدات التي طرأت علي القطاع المصرفي وسماح البنك المركزي للبنوك المتخصصة في تقديم جميع الخدمات والأنشطة المصرفية التي تقدمها البنوك التجارية، بأن البنك قدم تمويلات بقيمة 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 ، حيث تنوعت التمويلات ما بين تمويل مجالات التمكين وخلق فرص العمل وكذلك تمويل برنامج تحفيز الطلب، إلى جانب تمويل وسائل الإنتاج وبرامج تمويل السيدات والمتمثلة في قرض مستورة بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر" والتي بلغت قيمة التمويل 325 مليون جنيه تقريبا .





وتحت شعار "ادخر ودع التنمية لنا" أوضح عشماوي أن البنك يقبل الإيداعات والتي تتمثل في الإيداعات متناهية الصغر وإيداعات وشهادات بأجيال حتي خمس سنوات وإيداعات طويلة الأجل حتي 18 عاما.





وأشار إلى أن أنشطة البنك تنوعت ما بين نشاط الإستثمار والذي يحقق موارد للبنك ناتجة عن الأعمال والخدمات المقدمة من البنك للغير في هذا المجال والنشاط المصرفي الذي يهدف الي العمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية للأفراد والجهات ونشاط التركات الشاغرة وتتمثل في احكام القانون رقم 71 لسنة 62 بشأن التركات التي تتخلف عن متوفين بدون وارث ويتم الإفراج عنها عند ظهور وريث ويتم الصرف منها علي أنشطة التكافل، بجانب نشاط التكافل الإجتماعي والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الإجتماعية للمواطنيين وذلك بتنظيم جمع أموال الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية من خلال الإشراف علي 3500 لجنة زكاة تابعة للبنك، بالإضافة إلى نشاط صندوق نظام تأمين الأسرة والذي يهدف للحفاظ علي كيان الأسرة واستقرارها .





اجتماع مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات الأهلية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعا مع هيئة الشراء الموحد والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الخدمات الطبية ، حيث تناول الاجتماع استعراض تعزيز التنسيق المشترك بين الاطراف الثلاثة لدعم الخدمات الطبية المقدمة من الجمعيات.





وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة للعقبات التي تواجه الجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية ، حيث أكدت على بذل كافة الجهود لازالة تلك العقبات وتيسير عمل الجمعيات.





وتم الاتفاق على وضع تصور لبروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الشراء الموحد بشأن توفير المستلزمات والأدوات الطبية للجمعيات العاملة في مجال الخدمات الطبية بهدف ضمان التزام الهيئة بتوفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية للجمعيات بالأسعار المعلنة وأيضا ضمان التزام الجمعيات الأهلية بالسداد، كما سينص البروتوكول على تحديد فترات السداد وكافة الامور المتعلقة به.





الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة

في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للأشخاص ذوى الإعاقة، كل عام، تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة فى أكثر من مجال.





مجال التشريعات

تم اصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكدًا لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.





مجال الحماية الاجتماعية

قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1,100,000) شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنويًا، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوي الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبي كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبي تراعي الشفافية، والنزاهة، وتراعي في نفس الوقت السرعة في أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة،بالإضافة الى التوسع في عدد اللجان المتاحة للكشف الطبي ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضًا مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.





وفي اطار منظومة بطاقة الخدمات المتكاملة قامت الوزارة بإصدار ما يزيد على 500 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لمُستحقي دعم كرامة، وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال عام 2018/2019 ،كما تم إصدار ما يقرب من 60 ألف بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة من خلال مكاتب التأهيل المنتشرة في (27) محافظة خلال الفترة من 3/2020 وحتى 30/ 6/2020.





وإعمالًا لنصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ولائحته التنفيذية،فقد تم البدء بالعمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة ،والتي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية،وفقًا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الاعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة فقد تم تأسيس البنية التحتية لعدد220 مكتب تأهيل على مستوى المديريات، وربطها بشبكة خطوط معلومات الوزارة، وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، كما تم الانتهاء من تدريب جميع العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى (27) محافظة على التقييم الوظيفي بالإضافة الى إطلاق الموقع الإلكتروني المعني بتسجيل الحالات من طالبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة،والخدمات المتكاملة -المرحلة الأولى -لذوي الإعاقات الشديدة فقط اعتبارًا من الأول من مارس 2020 على أن يتم التسجيل لباقي الحالات من ذوي الإعاقات المتوسطة والبسيطة تباعًا بمراحل لاحقة.





التمكين الاقتصادى

أما من ناحية التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الاعاقة فقد تم توظيف 3 آلاف و235 من الأشخاص ذوي الإعاقة،بالتعاون والتنسيق مع الشركات،والمصانع التابعة للقطاع الخاص ،كما تم التنسيق مع الشركاء لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل لعدد 7,000 من ذوي الإعاقة بما يشمل حصول 3 آلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي.





كما تم توجيه الشباب من ذوي الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة،التي تقدمها الوزارة،وتمثيلهم في اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم في الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل.

كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة في إعداد المعارض،وذلك لإبراز المصنوعات،والمشغولات،التي يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة مما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار في العمل والإنتاج مثل: (معرض ديارنا، ... وغيرها) من المعارض، كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية،وذلك بدعم يتراوح من 2000 إلى 3000 جنيه من بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل (شغلني، وفرصنا)،لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوي الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسي.





الدمج فى التعليم

كما تدعم الوزارة ايضًا الطلبة من ذوي الإعاقة من خلال دمج 368 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 9 جامعات مصرية من خلال دعم أجور مترجمين لغة الإشارة،وتقديم مِنح دراسية يتم صرفها على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية، حيث قدمت الوزارة منحًا للطلبة والطالبات ذوي الإعاقة البصرية في 18 جامعة حكومية بقيمة إجمالية 900 ألف جنيه،وتوفير عدد 2,000 سماعة للطلاب من ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وتوفير اجهزة لاب توب مُجهزة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.





الدعم والتأهيل ‏

وفي إطار تأهيل ودعم ومساندة الاشخاص ذوي الاعاقة فقد تم تقديم خدمات التشخيص، والفحص النفسي لـ 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي، وكذلك تقديم خدمات التقويم المهني لـ 2139 بمراكز التقويم المهني وتقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لـ 245 طفلًا بوحدة التخاطب،وتقديم الخدمات التأهيلية لـ 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتوفير الخدمات الطبية، وخدمات العلاج الطبيعي بأسعار مناسبة من خلال مراكز العلاج الطبيعي التابعة للوزارة والمنتشرة بالمحافظات وذوي الإعاقة البصرية على استخدام الكومبيوتر الناطق، بالإضافة إلى توفير خدمات المكتبات السمعية،والخدمات التعليمية عن طريق تعليم الكتابة بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، بالإضافة إلى توفير برامج اللفظ المنغم، والسماعات الطبية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية تمهيدًا لدمجهم بالمجتمع والتعليم.





برنامج وعى

تعمل الوزارة على رفع الوعي المجتمعي بقضايا ذوي الاعاقة، حيث تم إطلاق برنامج "وعي" للتنمية المُجتمعية لتشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مُجتمعية ومن ضمنها الاكتشاف المبكر للإعاقة،كما تم إعداد دليل "وعي" للرائدات الريفيات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة وتدريب الرائدات الريفيات في 10 محافظات.