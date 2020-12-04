التعليم العالي في أسبوع | تعيين الدكتور محمد الغر أمينا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية.. قرار جديد بشأن إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية

* ننشر تفاصيل قرار تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية

* وزير التعليم العالي يلقي كلمة المجموعة العربية أمام اليونسكو

* وزير التعليم العالي: دراسة إنشاء 20 كلية و4 جامعات أهلية وخاصة جديدة









شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، تعيين الدكتور محمد الغر أمينا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية وصدور قرار جديد بشأن إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية.





فقد ترأس د. خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، الأحد، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، ود. محمد أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر، المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.









وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالابتكار والاختراع، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ والذي أعلن عنه فى الاحتفال بعيد العلم عام 2017 ثم صدر القانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء الصندوق.









وأضاف د. خالد عبد الغفار أن الصندوق يهدف إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين ومشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلي على القيام بذلك.









وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان افكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التى تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار، كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل والخارج.













ولفت الوزير إلى أن هناك تمويلا كبيرا خلال الفترات المقبلة لعملية البحث العلمى، مؤكدا أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.









واستعرض المجلس أوراق العمل والتقرير المقدم من د. محمد عامر المدير التنفيذى للصندوق حول نشاط وسير العمل بالصندوق.









ووافق المجلس على مشروع موازنة الصندوق للعام المالي 2021/2022 وتشكيل لجنة لوضع مقترح بالقواعد والضوابط وآليات تسويق مخرجات المشروعات البحثية والابتكارية التي يقوم الصندوق بتمويلها وتوزيع نسبة من عائد تسويق المخرجات.









كما وافق المجلس على تشكيل لجنة لوضع مقترح بالهيكل التنظيمي واللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل بالصندوق كالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية.













بينما اصدرت وزارة التعليم العالي قرارا وزاريا جديد بشأن تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020 / 2021، لتكون اللجنة برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات والدكتور طايع عبد اللطيف مقررا للجنة.













ونص القرار الوزارى على ما يلي:





بعد الاطلاع على القانون









- رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ( 809 ) لسنة 1970 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له.









- والقرار الوزاري رقم 1991 بتاریخ 2017/5/22 بتشكيل مجلس إدارة معهد إعداد القادة بحلوان، وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2019/9/19 .









- والقرار الوزاري رقم 4467 بتاریخ 2019/9/20 .





- والقرار الوزاري رقم 274 بتاريخ 2020/1/23 .





- وقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21 / 11 / 2020 تقرر:













- أولا : تشكل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية برئاسة الدكتور محمد ايمن عاشور - نائب وزیر التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات وعضوية كل من، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومقررا للجنة.









وتضم اللجنة فى عضويتها كل من:





- نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون التعليم والطلاب.





- نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون التعليم والطلاب.





- نائب رئيس جامعة دمياط لشئون التعليم والطلاب.





- نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب.





- نائب رئيس جامعة طوان لشئون التعليم والطلاب.





- نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب ممثلا عن الجامعات الخاصة عضوا.









ويستمر هذا القرار حتى 2021/7/31 ، على أن يتم إعادة تشكيل اللجنة العليا في بداية العام الدراسي سنويا لمراعاة التمثيل الدوري للجامعات في اللجنة العليا، ‏كما شملت المادة الأولى من القرار تولى اللجنة العليا تحكيم مسابقة أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2020 / 2021.









ونصت المادة الثانية من القرار الوزارى على أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات













أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمي، القرار الوزاري رقم (559) لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمد حلمي الغر أستاذ الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، أمينا لمجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وقدم الوزير والمجلس التهنئة له بمناسبة صدور القرار معربا عن أمله في استمرار الإنجازات خلال فترة توليه المنصب الجديد، مشيرا إلى أن الدكتور محمد حلمي كان عضوا في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.













وتوجه الدكتور خالد عبدالغفار وأعضاء المجلس، بالشكر للدكتور صديق عبدالسلام أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بمناسبة انتهاء مدة عمله كأمين للمجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية، والإنجازات التي تمت خلال فترة توليه المنصب، وأهدى له درع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديرا لجهوده خلال فترة توليه المنصب والتي ساهمت بزيادة الجامعات الخاصة بعدد 6 جامعات عن العام الجامعي 2019/2020، ليصبح إجمالي عددها 26 جامعة بالإضافة إلى صدور قرارات جمهورية في عهده لعدد 9 جامعات خاصة جديدة.





كما صدرت في عهده قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية (الجلالة والعلمين الدولية والملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة في مدن "الطور وشرم الشيخ ورأس سدر" والمنصورة الجديدة)، كما أن هناك 4 جامعات جار عرضها على مجلس الوزراء، بجانب زيادة 20 كلية في الجامعات، الخاصة ليصبح اجمالي عدد الكليات نحو 31 كلية، وزادت نسبة قبول الطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 34% عن الأعداد المقررة في 2018، وأصبح عدد الجامعات التي بها دراسات عليا 8 جامعات وذلك في 9 كليات بإجمالي شهادات علمية 19 منها (17 شهادة ماجستير و2 دبلوم مهني)، كما تمت الموافقة على 50 مذكرة تعاون وتفاهم بين الجامعات الخاصة والأهلية وعدد من الجامعات الحكومية والأجنبية خارج مصر.

















وفي سياق اخر قد القى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، مساء اليوم الأربعاء، كلمة المجموعة العربية في الدورة (210) للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة أودري أزولاي المدير العام لليونسكو، والسفير أجابيتو مباموكي رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو، والسفير إيهاب بدوي المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، والدكتورة غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.









في بداية كلمته، نعى الدكتور خالد عبدالغفار صاحب السمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي يعد نموذجًا لرجل السلام وصاحب الرؤيا للمستقبل، ولعمله الدؤوب في خدمة الكويت وشعبها، حيث حمل طموحاتها ورفع رايتها عاليًا، بالإضافة إلى أنه كان قائدًا استثنائيًا وتمتع بشخصية دولية وإقليمية وعربية وخليجية حرصت على التسامح والتآلف بين الشعوب، ولقب في الأمم المتحدة بـ"الأمير القائد الإنساني".









وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن هذه الدورة تناقش التوجهات العامة للاستراتيجية متوسطة الأجل المقبلة لليونسكو، مشيرا إلى أن الدول العربية حددت في مشاوراتها التي تمت مطلع العام الجاري بالقاهرة، عدة مبادئ في هذا الصدد، من بينها أهمية تعزيز وظيفة المنظمة في دعم القدرات البشرية والمؤسسية لأعضائها، ومضاعفة الجهود لتحقيق الهدف الرابع للتنمية المستدامة الخاص بالتعليم، فضلًا عن ضرورة منح أولوية مطلقة لحماية التراث الثقافي العربي في ضوء التهديدات غير المسبوقة التي يتعرض لها، والعمل على زيادة تمثيل عدد المواقع العربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وأهمية التوصية بالعلم المفتوح.









وأكد الوزير على دور المنظمة كرائد فكري للأمم المتحدة، وضرورة إعطاء أولوية للوسائل الرقمية في التعليم والثقافة والعلوم؛ بهدف قيادة الابتكار والتعلم التكنولوجي خلال هذه الفترة الدقيقة من تاريخ البشرية، عبر تطوير شراكات استراتيجية بالعالم العربي لضمان تصميم برامج فعالة وشاملة تلبي الاحتياجات الفعلية للدول الأعضاء، وتتوافق مع الخطط المعتمدة في إطار جامعة الدول العربية.









وشدد على تمسك الدول العربية بأهمية العمل على تحقيق النتائج القابلة للقياس، على نحو يتيح الرصد الواضح للتقدم نحو تحقيق أجندة 2030 بطريقة فعالة، وعبر قياس تأثيرها على الفئات المستهدفة للبرامج.

















كما وافق الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ وتمت مخاطبة السادة رؤساء الجامعات لاتخاذ الاجراءات اللٱزمة لتطبيق اللٱئحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الاعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.









ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية









هذا وقد تم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.







