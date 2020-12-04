اقتصاد لبنان.. قفزة جديدة للدولار أمام الليرة في السوق السوداء

قفز متوسط سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، خلال مستهل التعاملات اليوم في السوق السوداء بنحو 225 ليرة لكل دولار أمريكي.





وتراوح متوسط سعر الدولار في السوق الموازية غير الرسمية "السوق السوداء" ما بين 8225 ليرة للبيع، و8175 ليرة للشراء، مقابل ما بين 8000 و8050 ليرة أمس، فيما ثبت مصرف لبنان المركزي سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة، ولا يطبق هذا السعر إلا لواردات الوقود والأدوية والقمح.





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كما حددت البنوك العاملة في لبنان الشقيق سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين، وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.





ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، بلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري، بحسب تقرير نشرته صحيفة النهار اللبنانية.





وبلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية، وفي مارس الماضي، قال وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن احتياطي بلاده من العملات الأجنبية بلغ نحو 20 مليار دولار، وسط مخاوف نقص السيولة مع اقتراب إعلان التخلف عن سداد الديون.





وكان مصرف لبنان المركزي قد أعلن في نهاية فبراير أن قيمة الاحتياطي من العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار، وسط توقعات ببلوغها 15 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 58% في غضون 4 أشهر.