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ديني

خطيب الحرم المكي: مدمن الفساد ينهي مصالحه بمبدأ "خذ وهات".. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 02:09 م
الدكتور سعود الشريم
الدكتور سعود الشريم
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محمد شحتة
قال الدكتور سعود الشريم، خطيب المسجد الحرام، أن المرء إذا أكثر من استنشاق الفساد المالي والإداري وقع في الإدمان فلا يغنيه استنشاق الهواء النقي، فيظل يبني مصالحه على صورة انتهازية بعبارة خذ وهات.

وأضاف الشريم، في خطبة الجمعة، أن الفساد المالي لا يقوم إلا على راش ومرتش ورائش فإنه قد ورد فيهم اللعن، وما ورد فيه لعن فهو كبيرة من كبائر الذنوب كما قرر ذلك عامة أهل العلم المعتبرين، فقد جاء عند الترمذي وأبي داود "أن رسول الله ص لعن الراشي والمرتشي "،وفي رواية "والرائش" وهو الذي يمشي بينهما.

وذكر أن  الذمة حلالها حساب، وحرامها عقاب، والله جل وعلا يقول(يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون).

وأكد الشريم، أن القضاء على الفساد، مهمة دينية وتبعة وطنية حماية للمال العام ومكتسباته، ومنعا للتكسب غير المشروع الذي ينافي ما جاء به ديننا الحنيف في آداب العمل وطلب الرزق.
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