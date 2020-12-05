تحويل الأتوبيسات من وقود إلى غاز.. برلمانية تطالب بضرورة توفير محطات





عبرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استحسانها بشأن ما أقدم عليه وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق بالتحالف مع شركات إيطالية لبحث فرص التعاون المشترك ، مشيرة إلي أن دولة مثل إيطاليا، والتي تعد من الدول المتقدمة صناعيًا، ولديها العديد من التجارب القوية في شتي الصناعات .





وأشارت عضو لجنة الصناعة فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلي أن تحويل الأتوبيسات من الوقود إلى الغاز ، يتطلب فى المقام الأول توافر محطات للغاز الطبيعي، مؤكدة علي أن هناك وفرة كبيرة فى كميات الغاز الطبيعي، ولابد من استغلال هذه الكميات الإستغلال الأمثل ، واستخدام الغاز الطبيعي فى مواصلات النقل العام أمر يعد غاية فى الأهمية ، سيسهم بدوره فى جعل الوضع العام للدولة المصرية جيدًا ونظيفًا.





وتابعت النائبة حديثها قائلة:" هذه فكرة جيدة وأتمني أن تنول التنفيذ السريع، والجانب الإيطالي ناجح فى هذا الأمر إلي جانب قدرته على استخراج الغاز، ومصر تتوافر لديها خامات الصناعة، وبما أن الخامات أصبحت متوفرة ، ستتمكن مصر من خلال تعاونها مع الجانب الإيطالي من توفير محطات للغاز الطبيعي، لتحويل اتوبيسات النقل العام التي تعمل بالوقود إلى غاز .





وأضافت " متى " أن هناك أيضًا العديد من الصناعات التي بإمكان البلدين تعزيز العلاقات بشأنها ، أهمها صناعة الجلود فمصر بها ثروة حيوانية كبيرة ولابد من الإستفادة بها واستغلالها الإستغلال الأمثل، لافتة إلي أن مصر يتوافر بها العديد من الأماكن التي يوجد بها الكثير من الصناعات الجيدة ، لكن عندما تدخل الخبرة الايطالية بها، سيكون الوضع أفضل بكثير عن ذي قبل.





وأعربت " متى " عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، وأن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها من الجانب المصري ، خاصة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة.





جاء ذلك بعد أن استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من تحالف يضم شركات إيطالية من بينها شركة إيني، لبحث فرص التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس وفا توفيلس، العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات.





في بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد الإيطالي الذي أبدى اهتماما بالمشاركة في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحجامها، وكذلك توفير الوحدات الخاصة بتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالوقود إلى الغاز.





وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم إطارية بين التحالف الإيطالي والشركة الهندسية توضح أوجه التعاون بما يحقق أهداف التطوير واستغلال الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الهندسية للسيارات، وجلب أحدث التقنيات فى صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.





وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة لسوق المركبات التجارية ، كما أكد على التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التكامل في صناعة الأتوبيسات وتفادي تماثل المنتجات.