ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

تحويل الأتوبيسات من وقود إلى غاز.. برلمانية تطالب بضرورة توفير محطات

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي

عبرت النائبة، إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن استحسانها بشأن ما أقدم عليه وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق بالتحالف مع شركات إيطالية لبحث فرص التعاون المشترك ، مشيرة إلي أن دولة مثل إيطاليا، والتي تعد من الدول المتقدمة صناعيًا، ولديها العديد من التجارب القوية في شتي الصناعات . 

وأشارت عضو لجنة الصناعة فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلي أن تحويل الأتوبيسات من الوقود إلى الغاز ، يتطلب فى المقام الأول توافر محطات للغاز الطبيعي، مؤكدة علي أن هناك وفرة كبيرة فى كميات الغاز الطبيعي، ولابد من استغلال هذه الكميات الإستغلال الأمثل ، واستخدام الغاز الطبيعي فى مواصلات النقل العام أمر يعد غاية فى الأهمية ، سيسهم بدوره فى جعل الوضع العام للدولة المصرية جيدًا ونظيفًا. 

وتابعت النائبة حديثها قائلة:" هذه فكرة جيدة وأتمني أن تنول التنفيذ السريع، والجانب الإيطالي ناجح فى هذا الأمر إلي جانب قدرته على استخراج الغاز، ومصر تتوافر لديها خامات الصناعة، وبما أن الخامات أصبحت متوفرة ، ستتمكن مصر من خلال تعاونها مع الجانب الإيطالي من توفير محطات للغاز الطبيعي، لتحويل اتوبيسات النقل العام التي تعمل بالوقود إلى غاز . 

وأضافت " متى " أن هناك أيضًا العديد من الصناعات التي بإمكان البلدين تعزيز العلاقات بشأنها ، أهمها صناعة الجلود فمصر بها ثروة حيوانية كبيرة ولابد من الإستفادة بها واستغلالها الإستغلال الأمثل، لافتة إلي أن مصر يتوافر بها العديد من الأماكن التي يوجد بها الكثير من الصناعات الجيدة ، لكن عندما تدخل الخبرة الايطالية بها، سيكون الوضع أفضل بكثير عن ذي قبل.

وأعربت " متى " عن تمنيها أن يكون هناك استثمار جيد فى هذا الشأن، وأن تلقى هذه الصناعات اهتمامًا يليق بها من الجانب المصري ، خاصة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة. 

جاء ذلك بعد أن استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من تحالف يضم شركات إيطالية من بينها شركة إيني، لبحث فرص التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس وفا توفيلس، العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات.

في بداية اللقاء، رحب  الوزير بالوفد الإيطالي الذي أبدى اهتماما بالمشاركة في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحجامها، وكذلك توفير الوحدات الخاصة بتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالوقود إلى الغاز.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم إطارية بين التحالف الإيطالي والشركة الهندسية توضح أوجه التعاون بما يحقق أهداف التطوير واستغلال الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الهندسية للسيارات، وجلب أحدث التقنيات فى صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة لسوق المركبات التجارية ، كما أكد على التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التكامل في صناعة الأتوبيسات وتفادي تماثل المنتجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحلال الميكروباص والتاكسي للعمل بالغاز الطبيعي.. رئيس الوزراء: 7 محافظات جاهزة لبدء التنفيذ.. وتحديد الشروط والمواصفات المؤهلة لانضمام الشركات المحلية للبرنامج

برلمانية: الاهتمام بالبنية التحتية ضروري قبل تحويل السيارات إلى الغاز

برلمانية توضح أهمية تطوير البنية التحتية في توفير محطات غاز طبيعي

توفير احتياجات المادة الخام .. طاقة النواب توضح مزايا توسع محطات وقود الغاز

1.2 مليار جنيه لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج.. نواب: ورقة رابحة لاستغلال الثروات المهدرة.. وتسهم في توفير العملة الصعبة

وزير قطاع الأعمال العام يستعرض خطة تطوير الشركة الهندسية للسيارات

ترشيحاتنا

مرتضي منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة

أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

مفسرة أحلام تصدم متصلة: ده سحر.. وتنصحها بالرقية الشرعية وهذا الأمر

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

تركيا ترحب بجهود الكويت لحل الأزمة الخليجية وتطالب برفع العقوبات عن قطر

احذر النظارات.. طبيب يصور 100 مقطع مخل لمريضاته بأسلوب غريب

Advertisements

عملت DNA في أمريكا.. أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة بشأن نسبه

خاص| أحمد الشيخ: الزمالك لا يقل أهمية عن الأهلي وضحيت بأموال بيراميدز من أجل القميص الأبيض

تسبب كارثة.. خبراء يحذرون مزارعي المانجو بالإسماعيلية من هذه المبيدات

الكاف يبلغ بيراميدز بإيقاف نجم الفريق بسبب تعاطيه المنشطات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق التهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

مرتضي منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة

أول انتقام إيراني.. أنباء عن اغتيال ضابط بارز في الموساد بتل أبيب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لـ التجديد للزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد الشيخ يوافق على الانتقال للزمالك.. ومرتضى منصور يثير سخرية السوشيال ميديا

أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر انستجرام

احذر النظارات.. طبيب يصور 100 مقطع مخل لمريضاته بأسلوب غريب