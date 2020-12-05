برلمانية: فرص واعدة لتوظيف الخبرة الإيطالية في شركات قطاع الأعمال العام

قالت النائبة، بسنت فهمي عضو مجلس النواب، إن مصر لديها وفرة كبيرة من الغاز الطبيعي، إلى جانب أنه وسيلة نظيفة تعمل على الحد من التلوث البيئي، مؤكدة أن العالم أجمع أصبح يعاني من مشاكل خطيرة نتائجها، أهمها تغير المناخ، التلوث البيئي ، بالإضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض، فمن باب أولى استغلال هذه الثروات المهدرة بما يعود بالنفع علينا جميعًا.





وأشارت " فهمي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلي أن الهدف من بحث فرص التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا، لا يقتصر فقط على تحويل اتوبيسات النقل العام من وقود إلى غاز، بل للمضي قدمًا إلى إحداث التطور فى شركات القطاع العام و الحفاظ على العمال عن طريق تطوير مصانع قطاع الأعمال العام عن طريق توظيف الخبرة الايطالية فى مجالات شتى ، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، مؤكدة أن مصر تحتل موقعًا متميزًا للغاية، وهذا بدوره سيساعد فى توطين الكثير من الصناعات عن طريق التعاون مع الجانب الإيطالي أو غيره ، وتبدأ مصر فى التصدير لأوروبا وأفريقيا والتحرك على الإقليم.





وأضافت " فهمي " أن الفترة القادمة ستشهد تغيرًا نلمس فيه كل جديد ، ألا وهي " أقلمة الإقتصاد " ، بمعني أن العالم أجمع سيتكون من 3 أو 4 أقاليم فقط، لافتة إلى أن كل إقليم سيكون له سياسات خاصه به ، وستكون بمثابة اللبنة الأول لعمل إدارة جديدة للإقتصاد العالمي.





وتابعت النائبة حديثها قائلة: إنه لا يوجد دولة تستطيع أن تتقدم بمفردها ، فلابد من وجود علاقة ثلاثية من خلال التعاون الدولى بين أصحاب التكنولوجيا وأصحاب الثروات وأصحاب التمويل كأمريكا والصين و كوريا الجنوبية وغيرهم الكثير ، حيث أن العالم بأكمله سيشهد تغيرا كبيرًا فى ظل الفترة القادمة.





جاء ذلك بعد أن استقبل هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من تحالف يضم شركات إيطالية من بينها شركة إيني، لبحث فرص التعاون المشترك، وذلك بحضور المهندس وفا توفيلس، العضو المنتدب للشركة الهندسية لصناعة السيارات.





في بداية اللقاء، رحب الوزير بالوفد الإيطالي الذي أبدى اهتماما بالمشاركة في تصنيع الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي بمختلف أحجامها، وكذلك توفير الوحدات الخاصة بتحويل الأتوبيسات التي تعمل بالوقود إلى الغاز.





وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم إطارية بين التحالف الإيطالي والشركة الهندسية توضح أوجه التعاون بما يحقق أهداف التطوير واستغلال الإمكانات والطاقات المتاحة لدى الهندسية للسيارات، وجلب أحدث التقنيات فى صناعة الأتوبيسات التي تعمل بالغاز الطبيعي.





وفي هذا السياق، وجه الوزير بضرورة إعداد دراسة لسوق المركبات التجارية ، كما أكد على التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لتحقيق التكامل في صناعة الأتوبيسات وتفادي تماثل المنتجات.