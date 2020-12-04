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رياضة

استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:47 م
استاد المقاولون
استاد المقاولون
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عبدالله هشام
يستعد استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يستعد لاستقبال مباراة العودة بين فريقى المقاولون العرب و أرتا سولار الجيبوتي فى الثامنة من مساء اليوم ،فى إطار الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية 

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف.

واختتم أمس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته استعدادا لمباراة ارتا سولار بطل جيبوتي التي ستقام الثامنة مساء اليوم الجمعة في إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس لتحفيزهم قبل مباراة العودة أمام ارتا سولار بطل جيبوتي التي ستقام اليوم الجمعة باستاد المقاولون العرب.
استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية
استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية
استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية
استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية
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