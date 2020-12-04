استاد عثمان أحمد عثمان يستعد لاستضافة مباراة المقاولون أمام سولار الجيبوتي بالكونفيدرالية

يستعد استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر يستعد لاستقبال مباراة العودة بين فريقى المقاولون العرب و أرتا سولار الجيبوتي فى الثامنة من مساء اليوم ،فى إطار الدور التمهيدي لكأس الكونفيدرالية الأفريقية





وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المقاولون العرب بهدف نظيف.