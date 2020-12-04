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توك شو

نظام مناعتهم مختلف.. هل لقاح كورونا المرتقب آمن على الأطفال؟.. فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية الآن مقطع فيديو رصد تفاصيل مدى سلامة لقاح كورونا على الأطفال. 

وخلال التقرير، طرح خلال الآونة الأخيرة سؤالا وجعل الأهالي في حيرة من أمرهم مع قرب التوصل للقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، هل هو آمن على الأطفال؟ هل اُعطي طفلي جرعته أم أتريث؟

أسئلة كثيرة اُثيرت، بعضها أجاب عليه المختصون والبعض الآخر رهن الدراسات المقبلة المتعلقة باللقاحات.
 
أكد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني فاوتشي، أن الأطفال وصغار السن ممن لم يتجاوز عمرهم الثامنة عشرة عليهم الانتظار لشهور قبل الحصول على اللقاح، بسبب تأخر بعض تجارب اللقاح المخصص للأطفال كون أن اغلب الدراسات ركزت على فعالية اللقاحات وتأثيراتها الإيجابية والسلبية على البالغين وليس صغار السن ، خاصة وأنهم الفئة الأقل التقاطا لعدوى فيروس كورونا مقارنة بالبالغين والأقل تأثيرًا على صحتهم .
 
وأوضح أنتوني فاوتشي أن الصغار يتميزون بنظام مناعي خاص مختلف عن البالغين ما يستدعي معايير صحية أعلى وأكثر دقة في التجارب المتعلقة باللقاحات، التي من الممكن أن يحصلوا عليها.
 
ووفقا لآخر الإحصاءات، فإن هناك أكثر من مليون طفل فقط في الولايات المتحدة الامريكية أصيبوا بالفيروس من بين أكثر من 14 مليون إصابة في عموم أرجاء البلاد .
 
ويبقى أمل الأهالي قويًا بأن يكون هناك لقاح فعال آمن للأطفال جاهزًا بحلول العام الدراسي الجديد ، بعد أن اعتمد أغلب الأطفال حول العالم هذا العام على نظام التعليم عن بعد أو ما يسمى التعليم المنزلي الذي شابه الكثير من الانتقادات وأضاف عبئًا أكبر على الأهالي من حيث مسؤولياتهم تجاه تدريس ومتابعة الأطفال ومساعدتهم الضرورية المتواصلة في عملية التعلم التي تعتمد على تكنلوجيا الأجهزة اللوحية التي يجهل أغلب الأطفال الولوج إليها بأنفسهم دون مساعدة البالغين.
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