بقيمة 486 مليون جنيه.. محافظ كفر الشيخ: تلقينا 108 آلاف طلب تصالح حتى الآن

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية العام الحالي 2020م ، أعطى فرصة للمواطنين للتصالح، خاصة في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ9 بالمدن.





بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.





وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 108 آلاف و16 طلب تصالح، بقيمة 486 مليونًا و397 ألف جنيه، مؤكدًا أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.





وفي سياق آخر، افتتح اللواء ياسر حفناوي ،السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، نائبا عن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ واللواء شعبان مبروك ، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ، والشيخ محمد يونس ،وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والشيخ عطا بسيونى ، مدير عام الدعوة ، وأئمة الأوقاف بـ 4 مراكز تابعة للمحافظة " كفر الشيخ ، والحامول ، وفوه ، ودسوق"، 9 مساجد جديدة برعاية اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، والدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف.





وأدى السكرتير العام المساعد للمحافظة ومرافقوه، صلاة الجمعة في مسجد الفتح بقرية الكفر الجديد التابعة لمركز كفر الشيخ، وتناول الشيخ عطا بسيونى ، مدير إدارة الدعوى خلال الخطبة التي كان عنوانها "العرض والشرف" ،أن العرض فطرة إنسانية سليمة وأصحاب الفطرة السليمة يحفظون أعراضهم وكرامتهم، مطالبا كل المسلمين بعدم الخوض في الأعراض ، مؤكدًا أن الشرف تسعى إليه النفوس النقية ،والإسلام دعا إلى الحفاظ على العرض لقوله تعالى :"ولا تقربوا الزنا".



