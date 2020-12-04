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رياضة

4 حراس بينهم الشناوي وأبو جبل .. الكاف يطالب الجمهور باختيار أفضل حارس في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:46 م
الافضل في افريقيا
الافضل في افريقيا
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عبدالله هشام
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة دوري أبطال أفريقيا ودخل محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومحمد أبو جبل ضمن القائمة التي طرحها الاتحاد أمام الجمهور لاختيار الأفضل . 

ويتنافس الرباعي محمد الشناوي حارس الأهلي ومحمد أبو جبل حارس الزمالك وأحمد رضا التاجناوتي حارس الوداد المغربي وأنس الزنيتي حارس الرجاء المغربي في القائمة. 

وكتب كاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : “أي من هؤلاء الحراس الأفضل في دوري أبطال إفريقيا موسم 2019/2020”.

إلى جانب كأس البطولة والميداليات الذهبية ، سيحصل الأهلي على 5ر3 مليون دولار اثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي الزمالك 2 / 1 في المباراة النهائية للبطولة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصري خالص للبطولة.

وينقسم هذا المبلغ إلى 5ر2 مليون دولار هي جائزة الفوز باللقب الأفريقي إضافة لحصول الأهلي على مليون دولار على الأقل نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والمقرر إقامتها في قطر من 1 إلى 11 فبراير 2021.

وفي المقابل، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في البطولة.

وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997 وكانت قاصرة على أصحاب المركز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب و750 ألف دولار للوصيف و5ر427 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي و25ر261 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلال المركز الثالث في دور المجموعات و190 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلال المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.

وظلت الجوائز على هذا الحال حتى 2008 قبل زيادتها بداية من 2009 وحتى 2016 لتصبح 5ر1 مليون دولار للفائز باللقب ومليون دولار للوصيف و700 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي و500 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلال المركز الثالث في دور المجموعات و400 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلال المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.

وبداية من 2017 ، شهدت الجوائز المالية للبطولة تطورا كبيرا سواء على مستوى قيمة الجوائز نفسها أو عدد الفرق التي توزع عليها جوائز مالية في المسابقة حيث أصبحت للفرق التي وصلت لدور الستة عشر ، وما زالت الجوائز على حالها منذ 2017 وحتى الآن حيث يبلغ إجمالي قيمة الجوائز التي توزع على أصحاب المراكز الأولى وحتى الفرق التي تبلغ دور الستة عشر 5ر12 مليون دولار.

والقائمة التالية توضح قيمة الجوائز المالية للبطولة في الموسم الحالي :

المركز أو الدور قيمة الجائزة

حامل اللقب 5ر2 مليون دولار

وصيف حامل اللقب 25ر1 مليون دولار

قبل النهائي 875 ألف دولار

دور الثمانية 650 ألف دولار

المركز الثالث بالمجموعة 550 ألف دولار

المركز الرابع بالمجموعة 550 ألف دولار

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