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ديني

نائب محافظ كفر الشيخ: افتتاحات المساجد تعكس اهتمام الدولة ببيوت الله

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:26 م
افتتاح مساجد جديدة
افتتاح مساجد جديدة
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محمد شحتة
شهد اللواء ياسر الحفناوي السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ نائبا عن محافظ كفر الشيخ ، والشيخ محمد يونس مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة 4 / 12/ 2020م افتتاح عدد من المساجد الجديدة بمحافظة كفر الشيخ .

وأشاد اللواء بجهود وزارة الأوقاف في عمارة المساجد، مؤكدًا أن ما تم افتتاحه من مساجد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بالمساجد، وأن الاهتمام بالنظافة وحملات التطهير والتعقيم عقب الصلوات يعكس العناية ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف حققت رقمًا غير مسبوق في بناء المساجد وعمارتها، وقد أشاد بموضوع الخطبة ، كما أشاد بالتزام أبناء المحافظة بالإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

شهد الدكتور محمد مختار جمعة،  وزير الأوقاف، برفقة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، افتتاح مسجد الأمير سنان، المبني حديثا بالجهود الذاتية.

كما شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، والشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بني سويف ، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية اليوم الجمعة، افتتاح مسجد بني موسى ببني سويف.

وقام الشيخ صفوت نظير مدير مديرية أوقاف بني سويف بأداء خطبة الجمعة تحت عنوان: (مفهوم العرض والشرف).

ووجه المحافظ الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على عنايته ببيوت الله (عز وجل) وعمارتها ، مبينا أن وزارة الأوقاف لا تدخر جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل) والاهتمام بها مبنى ومعنى ، كما أشاد سيادته بموضوع الخطبة ، وأننا في حاجة ماسة لمثل هذه الموضوعات التي تغرس فينا الحفاظ على الأعراض وتعيدنا إلى قيمنا الأصيلة.

وفي الخطبة التي ألقاها وزير الأوقاف، بـمسجد "الأمير سنان" بقرية ديروط الشريف - مركز ديروط - بمحافظة أسيوط بعنوان : “ مفهوم العرض والشرف"  أكد أن العرض من الكليات الست والمقاصد العامة التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عديدة من الحفظ والصيانة , والعرض يعني القيم والأخلاق , كما أن قضية العرض تتعلق بقضية الصراع بين الروح والمادة , وبين القيم واللاقيم .

وأكد أن العرض فطرة إنسانية سليمة , وأن أصحاب الفطر الإنسانية السليمة يحفظون أعراضهم ويحافظون على كرامتهم.

حضر الافتتاح، اللواء/ عصام سعد محافظ أسيوط , واللواء خالد لبيب قائد المنطقة الجنوبية , واللواء  أسعد الذكير مدير أمن المحافظة , والعميد شريف مساعد قائد المنطقة الجنوبية , والعميد إيهاب مبروك نائب قائد المنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات الدعوية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة ، وبمراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية.

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