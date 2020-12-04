جامعة عين شمس في أسبوع | صندوق تحيا مصر يدعم معمل المحاكاة بـ"الطب" بنماذج للتعليم السريري.. وتحويل معهد الدراسات والبحوث البيئية لـ كلية

_ وزير الآثار الأسبق يكشف "أسرار الفراعنة"

_ وزير الخارجية الأسبق يكشف ملامح الوضع السياسي العالمى عام ٢٠٢١

_ رئيس جامعة عين شمس : نسعى لتخريج طلاب جدد قادرين على سد متطلبات الدولة









شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جامعة عين شمس تسعى لتحويل معهد الدراسات والبحوث البيئية لـ كلية وصندوق تحيا مصر يدعم معمل المحاكاة بطب عين شمس بنماذج للتعليم السريري.





حيث استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث اعضاء لجنة قطاع العلوم الاساسية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك لتفقد معهد الدراسات والبحوث البيئية لتحويله إلي "كلية".





وضمت اللجنة الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية السابق ورئيس جامعة المنصورة الجديدة الدكتور مجدي خاطر عميد كلية الدراسات الإحصائية بجامعة القاهرة الدكتور مجدي إبراهيم البنا عميد كلية العلوم بجامعة قناة السويس الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا السابق والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا.









شملت الزيارة تفقد قاعات التدريس و مركز الاستشارات والبحوث البيئية والوحدات ( وحده الجوده وواحده i hub ووحده القياس والتقويم و وحدهit والمنصة والحاسب الآلي والمعامل والخريجين) كما تم تفقد الجهاز الإداري بالمعهد والكنترول





واستعرضت الدكتورة نهى نبذة عن المعهد وتحويلها الى معهد أخضر مستدام وصديق للبيئة وتزويده بمصادر طاقة متجددة وتحويل المعهد الى كلية الدراسات والبحوث البيئية واستحداث برامج الدبلومات والماجستير المهنية لتلبية احتياجات المجتمع وعقد توأمة مع الجامعات الأجنبية فى البرامج الأكاديمية العلمية المتطورة ودراسة معايير الاستدامة للجامعات وتطبيقها وأكدت إن المعهد يعد بيت خبرة به كوادر متميزة للاعتماد المؤسسي .





وفي سياق آخر ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس تحت إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة حول "أسرار الفراعنة" في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر يوم الأربعاء الموافق 9 ديسمبر بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة.





جاءت الندوة برعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وفى إطار الموسم الثقافى للجامعة.





يستضيف فيها الدكتور زاهى حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق ، وينسق الندوة الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار السابق وأستاذ الآثار المصرية والدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع والبيئة.





واستقبلت كلية الطب جامعة عين شمس تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد الكلية والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيمان يحيى مدير معمل المحاكاة بكلية الطب، وفد صندوق تحيا مصر والذي يواصل إسهاماته في دعم معمل المحاكاة بالكلية، حيث أهدى صندوق تحيا مصر عددًا كبيرًا من نماذج المحاكاة المستخدمة لتدريب الطلاب على طرق الكشف السريري، بما يدعم التعليم بشكل أكثر ملائمة.





وأوضحت الدكتورة شهيرة سمير أن التعليم الطبي عبر نماذج المحاكاة يواكب التطور الحادث في مجال التعليم ككل والتعليم في المجال الطبي بشكل خاص ويعد بمثابة نقلة نوعية ومستقبلية، كما يتيح فرص أفضل للتدريب والتعليم السريري مع تقليل نسبة الخطأ قبل إتاحة الفرصة لطالب كلية الطب للتعامل المباشر مع المرضى.





وأضافت الدكتورة شهيرة أن الوحدة تم افتتاحها في يناير الماضي؛ ليكون مركزًا تدريبيًا للمحاكاة معتمد دوليًا، بما يسمح بدمج التعليم والممارسة في آن واحد.





كما افتتح محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، فعاليات ندوة "الوضع السياسي العالمى عام ٢٠٢١ و السياسة الخارجية المصرية"، التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن، بحضور وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، يرافقه السفير هادي التونسي.





و أكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، على أن تطوير شخصية الطالب أصبحت ضرورة حتمية اليوم، كذلك تعمل إدارة الجامعة، على دمج التخصصات البينية خاصة اللغات مع تخصصات علم النفس للارتقاء بشخصيات الطلاب وإعدادهم للخوض في العمل الدبلوماسي، كذلك العديد من التخصصات الأخرى في سوق العمل.





وأوضح الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، ان العالم اليوم أصبح يمر بلحظة فارقة؛ فنجد أن التغييرات السياسية أصبحت تتأثر بسرعة كبيرة بانتشار فيروس كورونا المستجد "covid19"، والمحنة العالمية التي تسبب بها ذاك الوباء العالمي، أعقب تلك المرحلة الحالكة إنتخابات الرئاسة الأمريكية و تغيير المشهد السياسي العالمى بسرعة مذهلة.





و تابع رئيس جامعة عين شمس أن الفترة السريعة التى نمر بها ستشهد زيادة في السرعة؛ لذلك فإن الحاجة أصبحت ملحة لرفع معدلات الثقافة للطلاب على كافة الأصعدة، ونشر الوعي بينهم بمجريات الأمور العالمية التى تشهدها مناطق العالم.





و أشار إلى أن الجامعة خلال الفترة القصيرة الماضية أبرمت بروتوكول تعاون مع معهد السلك الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، يستهدف دمج التخصصات المختلفة تحت مظلة وزارة الخارجية المصرية؛ لخلق جيل جديد من الخريجين القادرين على تمثيل السياسة المصرية في مختلف المحافل الدولية، و أكد على أن طلاب كلية الألسن بما يمتلكون من لغات عالمية قادرين على التفاعل مع ذلك البروتوكول و إعداد أنفسهم للإنضمام إلى العمل بوزارة الخارجية محملين بعلوم دبلوماسية و لغات عالمية مخاطبة شعوب العالم والعمل على إنجاح سياسات الخارجية المصرية عبر قارات العالم.





وتحدث وزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي،عن عدة متغيرات سياسية كشف من خلالها ملامح الوضع السياسي العالمى عام ٢٠٢١ و ما بعدها، جاء في مقدمتها أن الحياة السياسية أصبحت الآن تتغير كل ١٠ سنوات بعد أن كانت تتغير بعد مرور ٢٥ عامًا، كما أشار إلى أن تداعيات المشهد السياسي العالمي أدت إلى الحد من فعالية الدولة المركزية، كما أشار إلى أن أحد أهم المتغيرات الأن هو التقليل من فعالية الجيوش النظامية ذات التسليح الثقيل و أصبحت تعتمد على وحدات خفيفة سهلة التحرك ذات أنظمة تكتيكية فعالة في حسم الأمور العسكرية.





واستطرد حديثة مشيرًا إلى الإرهاب في تسعينات القرن الماضي ومدى تطوره اليوم و إمكانية إنتقاله عبر الحدود بشكل أسهل، واستنكر خلال كلمته ما آلت إليه الأوضاع في اقليمنا اليوم؛ مشيرًا إلى أحد دول الجوار المحتلة من ثمان جيوش مختلفة، مؤكدا على أن تلك الأمور ألزمت الدول للنظر إلى أمنها القومي من خارج حدودها، مشيرًا إلى كثرة القواعد العسكرية لدول مختلفة في منطقة الجوار.





و أكد على ان إنتشار التحالفات الإستراتيجية يسبب صعوبة رأب الصدع للمنطقة ككل، كذلك العلاقات التكتيكية بين عدد من الدول لتسهيل او للتغافل عن مرور بعض العناصر الإرهابية منها إلى دول أخرى يضعنا أمام تحد جديد.



