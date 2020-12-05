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ديني

منحة الأزهر والمملكة المتحدة لعام 2021.. التفاصيل والشروط

السبت 05/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
منحة الأزهر والمملكة
منحة الأزهر والمملكة المتحدة
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محمد شحتة
أعلن الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية لدى القاهرة، فتح باب التقدم لمنحة الأزهر المملكة المتحدة لعام 2021م.

وتهدف المنحة الدراسية التي يدعمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس أساقفة كانتربري، إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين، وغير المسلمين. 

وتمول المنحة خريجي الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية المعروفة عالميًّا في (أصول الدين) والتخصصات ذات الصلة. 

وسوف يواصل المتقدمون الذين تم قبول طلباتهم دراسات الماجستير ويليها برنامج الدكتوراه في إحدى جامعات المملكة المتحدة، ويجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في مجالات: • أصول الدين. • مقارنة الأديان. • فلسفة الأديان. • تاريخ الأديان. • الدراسات الأنثروبولوجية في الثقافات المختلفة. 

وترحب المنحة، بالمشاريع البحثية في أي موضوع بحثي مناسب، وتهتم المنحة بشكل خاص بالموضوعات التالية: الفلسفة الغربية الحديثة (وتشمل التجريبية والمثالية الألمانية، والذرائعية، والفلسفة القارية، والفلسفة التحليلية، وعلم الظواهر، والنظرية النقدية)، ونظرية القرن العشرين (وتشمل السيميائية، والتأويلية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية). 

كما يتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ، الفلسفة، العلوم السياسية، ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة. 

وتغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير، وثلاث سنوات للدكتوراه، إضافة إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة. 

ويرجى ملاحظة أنه سيتم منح هذه المنحة شريطة حصول المرشحين على درجة مناسبة في نظام اختبار اللغة الإنجيلزية (IELTS) وقبولهم في إحدى جامعات المملكة المتحدة. 

ويُشترط في المتقدم الذي يُقبل طلب تقدمه للمنحة: أن يكون موظفًا بالأزهر كمدرس مساعد أو محاضر مساعد في إحدى الكليات التالية (أصول الدين، الشريعة والقانون، الدراسات الإسلامية (بنات وبنين)، والدعوة واللغة العربية)، وإجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار (IELTS)، وإظهار المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة. • إظهار إمكانية الترقي إلى مناسب قيادية ومواقع التأثير. 

المعايير الاختيارية (المستحسنة): 
الحصول على مؤهل الماجستير في مجال ذي صلة أو التسجيل في برنامج الماجستير بعد إتمام جميع المقررات الإلزامية بنجاح. 

كيفية التقديم: ينبغي على المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة، ويرغبون في بدء دراستهم في أواخر عام 2021؛ تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى: [email protected] بحلول الساعة 16:00 يوم 9 يناير 2021. 

ومن المقرر أن يتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار؛ ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير – أواخر فبراير 2021 (سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوين؛ لإجراء المقابلة).

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