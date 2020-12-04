بعد وفاته بـ كورونا.. حزب الوفد ينعى نقيب أطباء الجيزة السابق

نعى طارق تهامى، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الراحل الدكتور محمد نصر، الذي توفي منذ قليل بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين، حيث كان يعالج بأحد المستشفيات بالجيزة.



وأشار تهامى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه من المقرر ان تقام صلاة الجنازة على الراحل الدكتور محمد نصر بعد صلاة العصر.





وتوفى منذ قليل الدكتور محمد نصر ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





ويعتبر الدكتور محمد نصر جراح القلب العالمى و نقيب اطباء الجيزة السابق وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس لجنة الصحة بحزب الوفد.



