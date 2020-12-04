غدا.. أولى جلسات محاكمة طبيب الميكروباص بالشرقية

تنظر محكمة جنح قسم ثان الزقازيق، غدا السبت، أولى جلسات محاكمة طبيب الميكروباص فى واقعة اتهامه بالتحرش داخل سيارة أجرة، بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وكانت نيابة قسم الزقازيق، قد قررت برئاسة أحمد البدرى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بتاريخ 31 أكتوبر الماضى،حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل غير أخلاقى أثناء استقلاله ميكروباص أجر وتحرر له المحضر رقم 6583 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2020

كانت محكمه جنح مستأنف المنعقدة بغرفة المشورة، قررت قبول استئناف نيابة قسم ثان الزقازيق وإلغاء قرار إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي، بكفالة 2000 جنيه على ذمة قضية اتهامه بالتحرش بطالبة جامعية، كما قررت تجديد حبسه 15 يوما جديدة على ذمة التحقيقات.

كانت نيابة قسم ثاني الزقازيق، قدمت استئنافا على قرار المحكمة بإخلاء سبيل طبيب الزقازيق المتهم بالتحرش، وسوف يتم عرضه غدا أمام دائرة مغايرة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة قسم ثانى الزقازيق، قرر إخلاء سبيل "ع. م"، طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعى، والمعروف إعلاميا بالقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص بكفالة 2000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وقررت نيابة الزقازيق، حبس طبيب بمستشفى الزقازيق الجامعي 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة قيامه بفعل فاضح داخل ميكروباص، وتحرر محضر رقم 6583 قسم ثان.

من جانبه، أكد والد الطالبة التي اتهمت الطبيب بالقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص أن ابنته لا تربطها أي صلة بالطبيب المتهم بالتحرش والقيام بفعل فاضح داخل ميكروباص بمدينة الزقازيق، وقال: "أهل الطبيب تواصلوا معنا من أجل التنازل عن المحضر والصلح وهذا لن يحدث، خاصة أن الموضوع الآن في النيابة وهي صاحبة الفصل في الموضوع".





ورفض والد الفتاة أن يفصح عن أي كلية تلتحق ابنته بها، مشيرا إلى أنها إحدى كليات القمة ولكن ليست كلية الطب كما يدعي البعض، لافتا إلى أنه لا توجد أي صلة تربط ابنته بالطبيب المتهم.

وأضاف أنه يوم الواقعة وكما ثبت في تحقيقات النيابة، كانت ابنته تستقل إحدى وسائل النقل الجماعي بمدينة الزقازيق، وكانت تجلس بالكرسي الأخير وفوجئت بالشاب يقوم بفعل فاضح داخل السيارة، ما جعلها تصرخ من هول ما رأته.

وأشار والد الفتاة إلى أن ابنته قامت بالصراخ مستنجدة بالموجودين داخل السيارة، مما دفع الشاب إلي النزول مسرعا من السيارة محاولا الهرب ولكنها لحقت به واستغاثت بالمارة وبالفعل تم ضبطه، وكل ذلك موثق من خلال مقاطع الفيديو المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعن إذا ما كانت تجمع ابنته أي علاقة بالطبيب سواء من خلال الدراسة أو قرابة أو جيرة، علق الوالد قائلا إن الطبيب المتهم يعمل بكلية الطب وابنته تدرس بإحدى كليات القمة ولكن ليست في كلية الطب، وأنهم يقيمون داخل المدينة والمتهم بإحدى القرى، فكيف يعقل ان يكون هناك رابط حول تلك الأحداث.

وأكد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، أن واقعة اتهام طبيب مقيم بجامعة الزقازيق بالتحرش بفتاة داخل الميكروباص قيد التحقيقات في النيابة العامة، وعقب الانتهاء من التحقيقات سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





وقال رئيس جامعة الزقازيق، لـ "صدى البلد"، إنه تم إرسال لجنة من الشئون القانونية بالجامعة لمتابعة الواقعة، إضافة إلى أنه بالسؤال حول أخلاق الشاب المتهم تبين أنه على خلق وأشاد به كل أصدقائه وزملائه في العمل.





من جانبها، قررت نيابة ثانٍ الزقازيق حبس معيد بجامعة الزقازيق 15 يومًا على ذمة التحقيقات على خلفية قيامه بالتحرش بفتاة داخل سيارة ميكروباص، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمتي التحرش وممارسة فعل فاضح في وسيلة نقل عامة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا مقطع فيديو مصورا للحظة ضبط شاب والتعدي عليه من قبل فتاة لاتهامه بالتحرش بها داخل وسيلة من وسائل النقل الجماعي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وظهر في المقطع المصور الفتاة وهي تستغيث برجال الشرطة والمواطنين من أجل تقديم الشاب ليد العدالة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية معه وسط حالة من التعاطف مع السيدة والنفور من الفعل المقزز الذي قام به الشاب.

وتبين أن الشاب يعمل طبيبا بجامعة الزقازيق، وتم التحفظ عليه وتم إخطار الأجهزة الأمنية، وجار تحرير محضر بالواقعة.

من جانبه، تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة تُدعى "هـ. ا"، 19 عامًا، تتهم فيه "ع. م"، طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها داخل سيارة ميكروباص كانت تستقلها بدائرة قسم ثانٍ الزقازيق.

تم ضبط الشاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6583 جنح ثان الزقازيق لسنة 2020