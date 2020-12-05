تسبب كارثة.. خبراء يحذرون مزارعي المانجو بالإسماعيلية من هذه المبيدات

حذر الدكتور علاء جمعة أستاذ البساتين بجامعة قناة السويس مزارعي المانجو من الأخطاء الجسيمة التي يقع فيها أغلبهم أبرزها المبيدات.





وقال استاذ البساتين، إن من بين التحذيرات الشائعة بين مزارعي المانجو، إستخدام ملح السويس كلوريد الصوديوم بإضافة كيلو أو اثنين أو ثلاثة كيلوات للشجرة الواحدة، حتي وصل الامر لدي اغلب المزارعين الي أضافة شيكارة ملح للشجرة وهذا يعني أن بعد سنة وسنة اخري سيحدث موت رجعي للاشجار وحرق الأوراق المصدر الرئيسي لإمداد الشجرة بالغذاء.





كما حذر من استخدام هيدروكسيد البوتاسيوم منفردا لانه شديد القلوية ويسبب اضعاف الأوراق، خاصة وان الاوراق كائن حي، بيتاثر بالعمليات الحيوية داخل الشجرة، موضحا انه ممكن استخدامه في تصنيع الصابون الزراعي بإضافة حمض السلفونك بالمعدلات المذكورة للوصول الي نقطة التعادل والنبات يستفيد من البوتاسيوم ومقاومة الآفات.





من جانبه اصدر الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الإسماعيلية تعليمات بتكثيف المرور على زراعات الطماطم بنطاق المحافظة لمتابعة زيادة إنتاج المحصول وتقديم الدعم الفني للمزارعين. على

وأشار إلى أن العام الجديد يختلف عن الأعوام السابقة نتيجة مشاركة المزارعين في الدورات التدريبية للتوعية والزراعية الجيدة لمحصول الطماطم وكيفية التعامل مع الامراض والآفات.والمتابعة مع المزارعين وتوضيح الممارسات الصحيحة لحصاد وتداول الطماطم وتعمل اللجان المرورية على مكافحة الامراض والافات الحشرية لزيادة الإنتاج.

واضاف ان هناك لجان مرورية دورية على جميع زراعات الطماطم كأجراء احترازى بمختلف المراكز، لمكافحة آفة حشرة "التوتا أبسليوتا و التى تودى الى خسائر المزارع لمحصولة، لافتا الى أن هناك متابعة دورية وتوفير المبيدات الخاصة بحشرة التوتا أبسيليوتا للقضاء عليها، مناشدا المزارعين بعدم استخدم أى مبيد غير مسجل وغير معروف لتجنب الإضرار التي تقع على المزارع أو المحصول من أي أمراض أو آفات حشرية.





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