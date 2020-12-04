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برلمان

نائب: متانة العلاقات المصرية – السعودية نموذج في المنطقة كلها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان


أكد النائب نادر يوسف نسيم عضو مجلس الشيوخ، على متانة العلاقات المصرية – السعودية، على مدى عشرات السنين الماضية باعتبار القاهرة والرياض حجرا الزاوية في استقرار المنطقة.

 واشار نسيم في بيان له اليوم، إلى وجود تطابق كامل في الكثير من وجهات النظر المصرية السعودية وبالخصوص رفض كل من القاهرة والرياض، التدخلات الاقليمية من قبل تركيا وغيرها في شؤون المنطقة والعمل على تقويض الاستقرار  وتزكية الصراعات.

 واكد  أن هناك تطابق كامل فيما يخص القضية الفلسطينية  باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والتوصل له هو ما يعزز السلام في المنطقة.

وثمن عضو مجلس الشيوخ التوافق المصري السعودي، خلال زيارة وزير الخارجية سامح شكري للرياض للمشاركة في لجنة المتابعة والتشاور السياسي، في العمل على تعزيز الأمن المائي المصري ودعم الرياض لمساعي مصر التوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف.

كان قد صدر عن لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بيانًا ختاميًا في نهاية الاجتماع الذي عقد اليوم، أكد على العلاقات العربية المتميزة، والروابط العميقة التي تربط المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعمالًا لأحكام مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين البلدين، الموقعة في مدينة القاهرة في 26 يونيو 2007.

وأكد الجانبان على الأهمية التي تمثلها خصوصية العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، باعتبارهما محوري استقرار للمنطقة سياسيًا واقتصاديًا وإسلاميًا وثقافيًا وعسكريًا، كما أنهما يأخذان في الاعتبار أن مستقبل المنطقة يحتم تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين ليدعم مصالح شعبيهما.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز التطورات الإقليمية والدولية، حيث أسفرت المشاورات بين الجانبين عن توافق الرؤى حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم.وشدد الجانبان على أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وأكدا أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا لمبادرة السلام العربية ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.


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