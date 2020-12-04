فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور

التقى اليوم الجمعة اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر فوج قائدى الدراجات النارية بنادى هوكس مصر للدراجات النارية.





اقرأ أيضا : قرار عاجل بشأن المتهمين فى واقعة التنمر على لاعب الزمالك شيكابالا

واوضح المهندس هيثم يوسف قائد المجموعة انه تم تنظيم رحلة سياحية الى الأقصر والجونة بمشاركة حوالى 60 دراجة نارية قائديها من جنسيات مختلفة عربية و اجنبية ، حيث بدأ مسار الرحلة من شيل اوتو العين السخنة ثم طريق الجيش مرورا بمحافظات بنى سويف ، المنيا ، اسيوط ، سوهاج ، قنا حتى الاقصر .





وأضاف انه من المقرر البقاء فى الأقصر اليوم والتحرك غدا السبت الى الجونة عن طريق القاهرة -اسوان الصحراوى الشرقى ثم طريق قنا - سفاجا وختام الجولة فى الجونة .





وأشار الى ان هذه الجولة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقومات المحافظات السياحية، في إطار استراتيجية التنمية السياحية ، بهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية العالمية ، والتأكيد على مدى جاهزية هذه المدن لاستقبال السياح .





ومن جانبه رحب السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر بفوج قائدى الدراجات النارية، مؤكدا اهمية دور الشباب فى تنشيط السياحة الداخلية واظهار المحافظات السياحية بالشكل اللائق عالميا .







