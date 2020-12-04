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محافظات

فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:17 م
فوج دراجات هوكس مصر
فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور
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شمس يونس
التقى اليوم الجمعة اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر فوج قائدى الدراجات النارية بنادى هوكس مصر للدراجات النارية. 

واوضح المهندس هيثم يوسف قائد المجموعة انه تم تنظيم رحلة سياحية الى الأقصر والجونة بمشاركة حوالى 60 دراجة نارية قائديها من جنسيات مختلفة عربية و اجنبية ، حيث بدأ مسار الرحلة من شيل اوتو العين السخنة ثم طريق الجيش مرورا بمحافظات بنى سويف ، المنيا ، اسيوط ، سوهاج ، قنا حتى الاقصر . 

وأضاف انه من المقرر البقاء فى الأقصر اليوم والتحرك غدا السبت الى الجونة عن طريق القاهرة -اسوان الصحراوى الشرقى ثم طريق قنا - سفاجا وختام الجولة فى الجونة . 

وأشار الى ان  هذه الجولة ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقومات المحافظات السياحية، في إطار استراتيجية التنمية السياحية ، بهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية العالمية ، والتأكيد على مدى جاهزية هذه المدن لاستقبال السياح . 

ومن جانبه  رحب السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر  بفوج قائدى الدراجات النارية، مؤكدا اهمية دور الشباب فى تنشيط السياحة الداخلية واظهار المحافظات السياحية بالشكل اللائق عالميا .


واستقبل  امس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعضاء نادي هوكس مصر للدراجات النارية لدى مرورهم بالمحافظة، ضمن خط سير  الرحلة السياحية التي نظمها النادي لزيارة مدينتي الأقصر والجونة بداية من اليوم الخميس وحتى الاثنين القادم، والتي تضم فوجا سياحيا من 40 فردا على دراجاتهم النارية.


وتم التنسيق مع أعضاء النادي الذين حرصوا على اتخاذ المحافظة كنقطة انطلاق لاستئناف واستكمال رحلتهم، وسبق لهم زيارة المحافظة وقضاء يومين ضمن برنامج سياحي متكامل داخل المحافظة تم إعداده لهم. 

 
وحرص المحافظ، وبحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، على لقاء أعضاء النادي أمام مبنى ديوان عام المحافظة كنقطة توقف وانطلاق لاستكمال رحلتهم السياحية، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بلقاء أعضاء النادي في ثاني زيارة  لهم والتي سبقها زيارة مماثلة  نهاية أكتوبر الماضى.


وأشار إلى أهمية تنظيم مثل هذه الفعاليات في التعريف بالمقومات الأثرية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، ضمن خطة دعم السياحة الداخلية والترويج لمقوماتها السياحية، في إطار إستراتيجية التنمية السياحية التي أعدتها المحافظة، بهدف الحصول على مكانة لائقة بالخريطة السياحية المصرية، لاسيما وأن الرحلة تضم سائحين من دول أوروبية.
فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور
فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور
فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور
فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور
فوج دراجات هوكس مصر يصل الأقصر.. صور
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