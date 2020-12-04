خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع معدل الفقر في مصر

قال محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، إن تراجع نسبة الفقر في مصر يعود إلى اتساع منظومة الدعم الحكومي، وارتفاع مستوى الدخل.





وأضاف محمد عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن برامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعته مصر في 2016 تسبب في ارتفاع معدل الفقر خلال 2017-2018 إلى 32.5 % إلا أنه تراجع خلال 2019-2020 نتيجة لجهود الدولة في دعم الموااطن ووضعه تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

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وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن معنى الفقر هو حالة اقتصادية تتمثل في نقص المال والضروريات الاساسية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم .

ولفت إلى أن أهم أسباب انخفاض نسب الفقر في مصر هو ارتفاع واتساع منظومة الدعم الحكومي مما خفض من نسب الفقر بالتوازي مع ارتفاع مستوي الدخل السنوي لأفراد، مشيرا إلى أنه لو كانت الدولة تسرعت في رفع الدعم كاملا خلال تلك الفتره لارتفعت نسب الفقر الي أكثر من 10٪ زياده عن ذلك المعدل وحقق 39٪ .

وتابع :ولكن معدلات الاستهلاك عامة انخفض بنسبة كبيرة خلال عامي 2019 ،2020 وهو يعد عامل اتزان رئيسي مع ارتفاع مستوي الدخول وارتفاع منظومة البطاقات التموينية لتشمل أعداد اكبر وذلك لما تقوم به الدولة من البعد الاجتماعي لدورها الأساسي .





أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، تراجع معدل الفقر في مصر الي 29.7%‎ خلال 2019/2020 مقارنه ب 32‎%‎ خلال بحث 2017/2018، لافتا الي استمرار الدعم الحكومي 1420 جنيه سنويا الأسرع ومازالت الأسرع تعطي 48‎%‎ من الأسره بالدعم وكان في البحث السابق 88‎%‎ .

وأضاف خيرت بركات خلال كلمته بموتمر الاعلان عن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 أمس الخميس يوفر البحث مستوى معيشة الأسرع والأفراد واستخدامه في تحديد الفئات المستهدفة للدعم وكذلك يستقيد منها الباحثون وصناع القرار في اتخاد القرارات .

وأشار خيرت بركات إلي أن نتيجة البحث جاءت ونحن على طريق الاصلاح الاقتصادي وروية مصر 2030، حيث يعتبر من المسوح الأسرية التي تحري في العالم كله والتي تستهدف معرفه دخل واستهلاك ومستويات وأنماط الحياة حجم الطلب من قبل السكان وأثر الدعم على الحياة.

ولفت رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة إلى أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك كان ينفذ كل 5 سنوات ومنذ عام 2016 اصبح يتم إجراؤه كل سنين بحجم عينه 26 الف أسره ويتم زيادتهم حوالي 8 مرات خلال فترة البحث.