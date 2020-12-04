إقبال كبير على سوق الأسماك الجديد ببورسعيد .. صور

شهد سوق الأسماك الجديد بحى العرب بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وعدد كبير من الزائرين بالمحافظات الأخرى ، حيث أشاد الجميع بما لمسوه فى سوق الأسماك الجديد من طفرة فى مستوى الخدمات، و توافر لكافة أنواع الأسماك وتصميم السوق الذى يوفر النظام وعدم التكدس بالإضافة الى الاهتمام بالنظافة والمظهر الحضارى للسوق .
قال عدد من زائرى السوق من المحافظات المجاورة، إن محافظة بورسعيد أصبحت تشهد كبرى المشروعات التنموية فى عدد من المجالات خلال فترة وجيزة ، معربين عن فخرهم بما يحدث على أرض الباسلة من خطة للتنمية الشاملة والتى تعيد لبورسعيد مكانتها الرائدة بين محافظات مصر، وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من السياحة للمحافظة.
وفى سياق آخر استمرت وفود المهنيين في التوافد علي ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بفوزة بجائزة أفضل محافظ عربي في مسابقة جائزة التمييز الحكومي الذي نظمتة امارة دبي تحت رعاية جامعة الدول العربية.
واستقبل اللواء اركان حرب عادل الغضبان وفود لعدد من الجهات والهيئات والاجهزة التنفيذية.
وأكد أن الفوز بالجائزة هو تقدير للأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بأكملها، والتي كان لها دور بارز في التميز في الأداء في كافة المجالات والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر وجوهرة مدن البحر المتوسط.
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استقبل اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد برئاسة الاستاذ محمدسعدة،وذلك فى إطار زيارتهم لتهنئة المحافظ لاختياره أفضل محافظ بالوطن العربى فى مسابقة التميز الحكومى العربى.
وقدم المحافظ الشكر لمجلس إدارة الغرفة التجارية ، مؤكدا على أهمية التعاون الدائم بين المحافظة والغرفة التجارية لتحقيق التنمية والارتقاء بعدد من المجالات ، مشيدا بالدور المجتمعى الفعال للغرفة التجارية فى محافظة بورسعيد .
أعرب مجلس إدارة الغرقة التجارية عن فخرهم باختيار اللواء عادل الغضبان كأفضل محافظ بالوطن العربى ، مؤكدين أن المحافظة شهدت تطورا غير مسبوقا فى كافة المجالات تحت راية اللواء عادل الغضبان ، وأصبحت من المحافظات النموذجية الأولى .