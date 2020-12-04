إقبال كبير على سوق الأسماك الجديد ببورسعيد .. صور

وفى سياق آخر استمرت وفود المهنيين في التوافد علي ديوان عام المحافظة لتقديم التهنئة إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بفوزة بجائزة أفضل محافظ عربي في مسابقة جائزة التمييز الحكومي الذي نظمتة امارة دبي تحت رعاية جامعة الدول العربية.

واستقبل اللواء اركان حرب عادل الغضبان وفود لعدد من الجهات والهيئات والاجهزة التنفيذية.

وأكد أن الفوز بالجائزة هو تقدير للأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بأكملها، والتي كان لها دور بارز في التميز في الأداء في كافة المجالات والتي جعلت من بورسعيد قاطرة التنمية لمصر وجوهرة مدن البحر المتوسط.





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