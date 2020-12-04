يوم ذوي الإعاقة| برلمانية تطالب بتطبيق قانون الفئة وتعميمه

احتفل العالم أمس الخميس، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة وفي هذا السياق هنأت النائبة سير الحادي عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الأشخاص ذوي الإعاقة بمناسبة حلول يومهم العالمي، مشيدة بمجهودات الدولة وإنجازاتها في منحهم المساندة والتضامن والعمل علي توفير الحياة الكريمة وإشراكهم في بيئة العمل بإعتبار ذلك حق أساسي من حقوقهم .





طالبت "الحادي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بالتطبيق الفعلي لبنود قانون ذوي الإحتياجات الخاصة مع ضرورة الإسراع لما نعانيه من تباطؤ من الجهات التنفيذية،فضلا عن إصدار بطاقات الإثبات الخاصة بذوي الهمم وذلك لتيسير تلقي الخدمات ورفع الأعباء عن كاهلهم.





كما أشارت عضو مجلس النواب، إلي أن ملف ذوي الإعاقة بالبرلمان حصل علي أهتمام كبير حيث تم وضع قانون ذوي الإعاقة رقم 10 الصادر عام 2018 ببنود وفقا للإتفاقية الدولية الخاصة بذوي الإحتياجات كما تم إلحاقة بكل الثغرات الهامة التي تضمن تحقيق العدالة والدعم، فضلا عن جهود المجلس القومي لذوي الإعاقة الذي يعمل علي الرقابة والإشراف والتنسيق بين الوزارات لأداء الخدمات لهم.









وتابعت النائبة حديثها، قائلة : لابد من إيجاد عناصر تمتاز بالكفاءة والتفاني في العمل بإدارات الشئون الإجتماعية ومكاتب التأهيل و أيضا تفعيل كافة الخدمات بجميع المحافظات وليس عدد معين كما يحدث فالشمولية في الدعم مطلوبة.





وجاء ذلك بعد أن هنأ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس، جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة بمناسبة الاحتفال باليوم "العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة"الذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام ، والمحدد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ويحتفل به العالم تأكيدا على أهمية دور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمعات ؛ وفرصة للتذكير بمتطلباتهم





من جانبه قال الدكتور أشرف مرعي ؛ المشرف العام على المجلس ؛ إن احتفال العالم امس الخميس بالأشخاص ذوي الإعاقة وتخصيص يوم عالمي لهم ؛ شعاره هذا العام "نحو عالم دامج ومتاح ومستدام للأشخاص ذوي الإعاقة بعد كوفيد 19 " يهدف إلى التأكيد على أهمية دعمهم والنظر في احتياجاتهم وتسليط الضوء على أخر التطورات في مجال الإعاقة سواء بالأبحاث أو الدراسات أو التطورات على المستوى التكنولوجي والمهارات والقوانين ، إلى جانب تحقيق الاستفادة من مهارات وقدرات هذه الفئة في مختلف مناحي الحياة ، والعمل على دمجهم في المجتمع ، فضلًا عن إتاحة مزيد من الخدمات والتيسيرات التي تدعم تحركهم ومزاولتهم لحياتهم اليومية ؛ خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول في مواجهة فيروس كورونا المستجد والتي طالت أثارها السلبية جموع الأشخاص من ذوي الإعاقة على مستوى العالم.





وطالب المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ جميع الفئات والشرائح المجتمعية في مصر والقيادات التنفيذية ومؤسسات وأجهزة الدولة ضرورة إيلاء قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم الأهمية في ظل ما تتخذه الدولة المصرية من إجراءات تنظيمية لمواجهة كوفيد 19.

ويرى الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن جهود الدولة المصرية في هذا الملف إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الرعاية والاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لادماجهم في المجتمع وتعظيم دورههم في مجال التنمية المجتمعية ، للمساهمة في الاقتصاد الوطني ؛ والمشاركة في تحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية مصر 2030





ويأتي احتفال هذا العام في ضوء ما يقوم به المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من حهود بشأن دعم قضاياهم واهتماماتهم خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد ؛ حيث قام المجلس بإصدار عدد من الإرشادات التوعوية بشأن الفيروس والتعاون مع كافة الوزارات الشريكة للعمل على مجابهة تأثيرات الفيروس على الأشخاص ذوي الإعاقة.















