بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر وكارتيرون





وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية : " لم ندخل في أي مفاوضات مع رينيه فايلر أو باتريس كارتيرون في الفترة الماضية حتى وقت وجودهما على راس القيادة الفنية للاهلي والزمالك".





وتابع : " البعض ربط رحيل الثنائي عن الأهلي والزمالك برغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع أي منهما ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق"





وأضاف : " نادي بيراميدز لا يريد الدخول في صراعات ولا يريد قطع الطريق على الأهلي مثلما يقال فقد تم التعاقد مع رمضان صبحي عندما علمنا بأنه لم ينتقل للنادي الأهلي فقررنا مفاوضته وهذا حقنا".





وأكمل : " فشل صفقة إنتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز مقابل محمد فاروق للأهلي يعد أمرًا طبيعيًا فليس كل مانرغب في التعاقد معه يتم التوقيع معه".





واختتم : " فريق بيراميدز لديه طوح كبير للمنافسة على البطولات والتي تتمثل في الدوري العام ، وكأس مصر فكنا قريبين من هذه البطولة العام الماضي ، كما نسعى للتتويج ببطولة الكونفيدرالية هذا العام ".





يذكر ان نادي بيراميدز قد أعلن مؤخرًا عبر مؤتمر صحفي تولي الأرجنتيني أروابارينا القيادة الفنية للفريق ، كما أعلن التعاقد مع عدة صفقات مميزة أبرزها أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق ، ورمضان صبحي لاعب نادي هادرسفيلد السابق ، والفلسطيني محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي السابق.

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة مفاوضات الفريق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق.