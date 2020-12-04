ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر وكارتيرون

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 05:04 م
فايلر وكارتيرون
فايلر وكارتيرون
Advertisements
مجدي سلامة
كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز حقيقة مفاوضات الفريق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك السابق.

وقال هاني سعيد في تصريحات تليفزيونية : " لم ندخل في أي مفاوضات مع رينيه فايلر أو باتريس كارتيرون في الفترة الماضية حتى وقت وجودهما على راس القيادة الفنية للاهلي والزمالك".

وتابع : " البعض ربط رحيل الثنائي عن الأهلي والزمالك برغبة نادي بيراميدز في التعاقد مع أي منهما ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق"

وأضاف : " نادي بيراميدز لا يريد الدخول في صراعات ولا يريد قطع الطريق على الأهلي مثلما يقال فقد تم التعاقد مع رمضان صبحي عندما علمنا بأنه لم ينتقل للنادي الأهلي فقررنا مفاوضته وهذا حقنا".

وأكمل : " فشل صفقة إنتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز مقابل محمد فاروق للأهلي يعد أمرًا طبيعيًا فليس كل مانرغب في التعاقد معه يتم التوقيع معه".

واختتم : " فريق بيراميدز لديه طوح كبير  للمنافسة على البطولات والتي تتمثل في الدوري العام ، وكأس مصر فكنا قريبين من هذه البطولة العام الماضي ، كما نسعى للتتويج ببطولة الكونفيدرالية هذا العام ".

يذكر ان نادي بيراميدز قد أعلن مؤخرًا عبر مؤتمر صحفي تولي الأرجنتيني أروابارينا القيادة الفنية للفريق ، كما أعلن التعاقد مع عدة صفقات مميزة أبرزها أحمد فتحي لاعب النادي الأهلي السابق ، ورمضان صبحي لاعب نادي هادرسفيلد السابق ، والفلسطيني محمود وادي لاعب المصري البورسعيدي السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يكشف حقيقة التفاوض مع المدير الفني للأهلي

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر .. كارتيرون يطالب التعاون بضم طارق حامد وآزارو

حقيقة مفاوضات بيراميدز مع فايلر وعلي معلول.. وموقف النادي من رجب بكار

أخبار الأهلي| جاريدو يثير الجدل بعد رحيل فايلر.. وإعلان اسم المدرب الجديد الخميس المقبل

هل يدرب بيراميدز؟.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد المقبل

اتفق مع فريق إماراتي.. أروابارينا يعتذر عن تدريب بيراميدز

ترشيحاتنا

أنا بنت مسترجلة وأفتقد حنان ترك.. 15 تصريحا مثير للجدل من منى زكي في القاهرة السينمائي

التعاون الخليجي يثمن وساطة الكويت وأمريكا لتسوية الخلافات مع قطر

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

لأول مرة.. اجتماع نسائي دبلوماسي بين إسرائيل والإمارات والبحرين

أهم وأخطر 4 لمبات تحذيرية في تابلوة السيارة.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك

مرسيدس إس كلاس mercedes s class 2021 تصل مصر بعد طرحها في السعودية.. صور

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي