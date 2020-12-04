روسيا تطلق قتاليات لصواريخ إس-400 .. شاهد





عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد إطلاقات قتالية لصواريخ من منظومات اس-400





وفقأ للتقرير فقد أجرت وحدات قوات الصواريخ الروسية التابعة للدائرة العسكرية المركزية عمليات إطلاق قتالية من منظومات إس-400 "تريومف" في ميدان كابوستين يار في مقاطعة أستراخان الروسية.





وحسب بيان وزارة الدفاع، فإن إطلاق النار القتالي هو المرحلة الأخيرة في اعتماد أنظمة إس-400 من قبل فوج الصواريخ.





وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، عن تحرك أسطول البحر الأسود التابع للبحرية بكامل قوامه، وذلك لتنفيذ تدريبات مهمة، ما أثار انتباه القوات الأمريكية.





ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت الوزارة في بيان لها إن التدريبات تشارك فيها الفرقاطان "الأدميرال جريجوروفيتش" و"الأدميرال ماكاروف"، وسفينة الدورية "ديمتري روجاتشيف"، وسفينة الحراسة "بيتليفي"، وسفينتا الصواريخ الصغيرتان "أوريخوفو-زويفو" و"إنغوشيا"، إضافة إلى سفن الإنزال الكبيرة والسفن الصغيرة المضادة للغواصات والغواصات وكاسحات الألغام وسفن الإسناد.





ولفتت القناة الروسية، إلى أن هذه السفن كانت ترافقها مروحية وطائرات تابعة للطيران البحري، فيما تضمن تغطيتها أنظمة الدفاع الجوي التابعة لأسطول البحر الأسود.





واثار ذلك نظر الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وانتباهها من مناورات الأسطول الروسي، حيث نفذت طائرة استطلاع استراتيجي أمريكية من طراز Boeing RC-135U Combat Sent، دوريات فوق منطقة التمرين بمياه البحر الأسود، مقتربة من شبه جزيرة القرم.





لكن لم تعترض أي مقاتلة روسية الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة.