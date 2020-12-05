مطور عقاري: تحسن ملحوظ بمبيعات السوق العقارية فى مصر من يونيو الماضي

توقع محمود عمر مطور عقاري، أن يشهد معرض مصر للعقار والاستثمار - الذى بدأت فعالياته نهاية الأسبوع الجارى - هذا العام نشاطا كبيرا وإقبالا من العملاء للاختيار من حزمة متنوعة من المشروعات المتواجدة في مكان واحد.





وأكد عمر فى تصريحات خاصة لــــ "صدى البلد"، أن السوق العقارية فى مصر بدأت تشهد تحسنا ملحوظا ويزداد تدريجيا منذ يونيو الماضي، حيث بدأ العملاء في تنفيذ الطلب المؤجل منذ بدء أزمة كورونا في مصر خلال شهر مارس الماضي تقريبا.





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وتابع، أن السوق العقارى فى مصر عادة يشهد تقلبات ولكنه يتمكن من تجاوزها بصورة سريعة، لأن الطلب على العقارات فى مصر حقيقي وقوى ولا يتأثر بالأزمات العالمية عادة.





وأوضح، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن بالمبيعات والإقبال على العقارات خاصة مع انتقال الحكومة لممارسة عملها من العاصمة الإدارية الجديدة، والتى سوف تدفع بمزيد من المبيعات بشرق العاصمة.





وقال عمر، إن الشركات العقارية فى مصر ساهمت فى الحفاظ على قوة السوق عبر العروض السعرية المتميزة التى وفرتها للعملاء فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى قيامها بتحمل عبء تمويلي بزيادة مدد التقسيط للوحدات لتناسب التراجع الذي شهدته القوة الشرائية للعملاء.





يذكر أن قطاع العقارات شهد نموا بحوالى 5 % خلال الـــ 10 أشهر الأولى من العام الجارى 2020 ، وقالت تقديرات عديدة أن نسبة 40% تقريبا من المبيعات كانت من نصيب العاصمة الإدارية الجديدة.