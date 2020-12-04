كيف تقوم بتوقيف سيارتك بأمان واحترافية في الأمطار

يكثر هطول الأمطار في هذه الفترة من العام، مما يجعل قيادة السيارات أمرا صعبا وخطيرا خصوصا عند القيام بالضغط على المكابح لإيقاف السيارات، حيث يحتاج هذا الأمر إلى خبرة ودراية كافية للتصرف في هذا الموقف الصعب.





و في هذا السياق نعرض عليكم بعض النصائح للقيادة في الأمطار:





1- قم بتشغيل إشارات الانتظار، لتحذير الآخرين من وجود مشكلة لديك للابتعاد عنك وتفادي الاصطدام بك أثناء الوقوف المفاجئ.





2- احرص على التمسك بمقود القيادة بيديك بقوة شديدة، حتى لا تفقد السيطرة على السيارة بالكامل.





3- الضغط على المكابح بصورة مفاجئة وقوية قد تؤدي إلى انزلاق السيارة على الطرق المبللة، لذا احرص على الضغط على المكابح بصورة تدريجية، مع زيادة قوة الضغط عند هبوط سرعة السيارة حتى تتوقف السيارة تمامًا، مع الأخذ بالاعتبار أن ABS المكابح سيعمل على موازنة السيارة.





كما توجد طريقة ثانية لإيقاف السيارة، وهي طريقة الضغط الترددي للمكابح، وهي طريقة تتيح للسيارة التوقف بصورة تدريجية دون التعرض للانزلاق، حيث تقوم بالضغط بقوة على المكابح لثانية ثم ترفع قدميك، وتعمل على تكرار العملية حتى تتوقف السيارة تمامًا.







