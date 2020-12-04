نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

نزيف الأنف هو فقدان الدم من الأنسجة التي تبطن الأنف ويمكن أن يؤثر على فتحتي الأنف، ولكنه يحدث غالبًا في فتحة واحدة فقط وعادة ما يكون النزيف غير خطير.