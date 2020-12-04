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مرأة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:00 م
منى زكي
منى زكي
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نهى هجرس
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرزها خلال هذا التقرير..

كشفت دراسة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة باث البريطانية، انه لا وجود لـ لقاح فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 100%، لان الأجهزة المناعية لدى الأشخاص تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، مما يتسبب في اختلاف فعاليتها.

نزيف الأنف هو فقدان الدم من الأنسجة التي تبطن الأنف ويمكن أن يؤثر على فتحتي الأنف، ولكنه يحدث غالبًا في فتحة واحدة فقط وعادة ما يكون النزيف غير خطير.

دراسة: زيادة استهلاك الملح والسكر يوميا يهدد حياتك
يحذر العلماء من زيادة استهلاك الملح والسكر بشكل مفرط، فهما يسببان المخاطر الصحية التي تصاحب تناولهما المفرط، كما توصي السلطات الصحية بوضع حدود على كيفية استهلاك الملح والسكر، وكشفًا لما قدمه موقع "qoura" إليكم مخاطر السكر والملح على الصحة.

قد يعتبر علاج حصى المرارة بالاعشاب ضعيفا للغاية في بعض الأحيان، وهو ما أكدته العديد من الدراسات والأبحاث انه يمكن لبعض الاعشاب ان تحمي وتقي الجسم من تكوين الحصوات، ولكن في الغالب لا يمكن أن تعالجها او تدفع الجسم إلى التخلص منها، وفيما يلي سنقوم بذكر طرق علاج حصى المرارة بالأعشاب.

تألقت الفنانة منى زكى خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بإطلالة شتوية ومميزة للغاية، والتي لا تختلف عن باقي إطلالاتها التي في الغالب ما تتناسب مع رقة ملامحها ومنحنيات جسدها الممشوق.
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