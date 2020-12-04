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فن

بكاس إفريقيا وتورتة التاسعة للأهلي.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاده .. صور

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:10 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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محمد بدران
احتفل الفنان كريم فهمى بعيد ميلاده الـ38 وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .


ونشر كريم فهمي صور له بصحبة شقيقه الفنان أحمد فهمى ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، تتوسطهم تورتة احتفاء بتتويج النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، وكان عليها شعار الأهلى إضافة لرقم 9، كما ظهروا وهم يحملون كأس البطولة الأفريقية.

وعلق كريم فهمي علي الصور قائلًا "شكراcake_up_egypt على الكعك الرائع  #king #ahly #cup #africa"

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن احدث أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.

كما حرص الفنان كريم فهمى على دعم مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، ونشر فيديو لأغنية "ترجعلنا بالسلامة" للفنان تامر حسنى، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وظهر فيه عدد من نجوم الكرة لدعم اللاعب في رحلة علاجه خلال الفترة الماضية.

وفي سياق آخر، شارك الفنان كريم فهمي بصحبة زوجته وشقيقة احمد وهنا الزاهد، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42.

وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.




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