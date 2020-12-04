يحدث في أمريكا.. تحرير 26 رهينة خطفوا داخل منزل

عثرت الشرطة الأمريكية، على مجموعة من الرهائن المشتبه بهم نصف عراة في عملية خطف مروعة.

ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، أنقذت الشرطة حوالي 25 رجلًا وامرأة واحدة في جنوب غرب هيوستن، تكساس، الولايات المتحدة، بعد تلقي الشرطة بلاغا في حوالي الساعة 6 مساءً يوم الخميس قبل مداهمة منزل في رافين ريدج درايف واحتجاز عدد من الرهائن.

يقول الضباط إنهم سمعوا صخبا قويا عندما اقتربوا من المنزل حيث ألقوا القبض على ثلاثة أشخاص.

وبينما كان الضباط يرافقون "الأسرى" نصف عراة، سلمهم الجيران ملابسهم للتدفئة.

وأفادت التقارير الإخبارية أن معظم الأشخاص الذين تم العثور عليهم داخل المنزل المغلق، وله نوافذ مغطاة بألواح خشبية، قالوا للشرطة إنهم محتجزون ضد إرادتهم.

فيما تم العثور على أشخاص في كل غرفة بما في ذلك ملاك المنزل المكون من ثلاث غرف نوم، كما تقول الشرطة التي طلبت المساعدة من سلطات الهجرة.

تم نقل الأشخاص إلى مدرسة الابتدائية القريبة للحصول على المأوى والعلاج الطبي.

ويعتقد أن المسلحين الذين تم القبض عليهم عصابة تسمى ب"ذئاب القيوط"، وهم تشكيل إجرامي وظفوا لتهريب الأشخاص إلى البلاد.

ويقال إن الضحايا، الذين وصفهم المحققون بأنهم من المكسيك والسلفادور وكوبا وهندوراس، اختطفوا من مدينة براونزفيل، على بعد حوالي 350 ميلًا منذ أسبوع.

وبحسب ما ورد أصيب رجل بجروح طفيفة من جراء سقوطه في المنزل حيث نقل إلى المستشفى.