لطلاب حقوق حلوان .. ضوابط دخول امتحان الميد ترم

أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان الضوابط العامة التى يجب على الطلاب الالتزام بها أثناء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 .

صدى البلد يوضح الضوابط العامة التى أعلنتها الكلية والتى تتلخص فى الآتى:

- دخول الطلاب من المدخل الأمامى لمبنى الامتحانات والخروج من المخرج الخلفي .

- إجابة الطالب فى نفس ورقة الاسئلة وعدم استخدام اوراق إضافية .

- على الطلاب الالتزام بالحضور مبكرا بما يسمح بالدخول قبل موعد بداء الامتحان ولن يتم السماح الدخول بعد الموعد المحدد .

- على الطلاب معرفة ارقام الجلوس واللجان من خلال موقع جامعة حلوان على شبكة الانترنت فبل يوم الامتحان .

- التزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وإلا لن يسمح لهم بدخول الامتحان .

- يعفى من أداء امتحان الميد ترم كلا من : الطلاب المحملين بمود تخلف من السنوات الادنى وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج .

وقد نبهت الكلية على ضرورة تنفيذ الضوابط المعلنه حتى لا يتم حرمان اى من الطلاب من دخول الامتحان لمخافته اى من الضوابط المعلنة

وتبدأ امتحانات الميد ترم الفصل الدراسي الاول العام الجامعي 2020/2021 غدا السبت وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر الجاري فى مبنى الامتحانات داخل مقر جامعة حلوان

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كانت جامعة حلوان قد أكدت أن العملية الدراسية لهذا العام تشهد انتظاما من جانب الطلاب فى ظل تطبيق منظومة التعليم الهجين التى تشمل التعليم داخل الجامعة والتعليم اون لاين باستخدام المنصات التعليمية ووسائل التواصل الاجتماعى من قنوات اليوتيوب وغيرها.

وتراعى جامعة حلوان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم تطبيقها طوال العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعي، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.