الآثار تحسم الجدل| حقيقة ارتداء موديل موكب المومياوات الملكية ملابس مقلدة

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور تشير إلى ملابس فرعونية سيتم ارتداؤها فى حفل موكب المومياوات الملكية منسوبة لأحد الكليبات لأغنية أجنبية .





من جانبه نفى مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، ما أثارته مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بأن الازياء المتواجدة في كليب مصور ستكون نفس الموديلات المقرر العرض بها.





وأكد المصدر لـ"صدي البلد" أن وزارة السياحة والآثار تشرف على عملية نقل الآثار من الجوانب المهنية والفنية ، لحفظ وصون المومياوات الملكية المقرر نقلها والمقدرة بـ ٢٢ ملكا و ملكة فرعونية.





وأفاد المصدر ان هناك من يشرف على إخراج الحفل، ليخرج محفل عالمي يضيف للإنسانية والعالم روعة تاريخ مصر .





ناشد بتجنب ما يثار على السوشيال من أخبار وصور دون التأكد من صحتها، وإثارة بلبلة ، مشيرا الا ان وزارة السياحة والآثار ، حريصة كل الحرص على تقديم قيمة تاريخية وأثرية فى موكب مهيب للعالم .