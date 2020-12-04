ربنا يكفينا شر الحرام.. بائعة الطيور بدمنهور ترفض مبلغا ماليا كبيرا مقابل التنازل عن البلاغ

أعلنت بائعة الطيور التي تعرضت لسرقة "جوز البط" من محامي مفصول أثناء تواجدها في سوق شبرا بمدينة دمنهور، إنها رفضت التصالح مع المتهم والتنازل عن البلاغ، مقابل مبلغ مادي كبير.





وأوضحت بائعة البط، إنها لا تريد أن تنفق على أولادها سوى من مصدر دخلها، قائله: " ربنا يكفينا شر الحرام، مقدرش أدخل جنيه واحد حرام على أولادي".





وأكدت بائعة الطيور، أنها لم تقصد تحويل الواقعة إلى قضية رأى عام، مشيرة إلى أنها كانت تريد تحرير محضر بالواقعة؛ للحصول على ثمن "جوز البط" وليس إثارة هذه الضجة الإعلامية.





وطالبت بائعة الطيور محافظ البحيرة بتخصيص كشك صغير أو منفذ لبيع الخضار بمدينة دمنهور.





وكان المستشار محمود السمادونى، رئيس نيابة قسم دمنهور بمحافظة البحيرة، قد أمر، الخميس الماضي، بحبس المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، 4 أيام على ذمة التحقيقات.





وباشرت النيابة العامة لقسم دمنهور، صباح الثلاثاء الماضي، التحقيقات مع المتهم بسرقة "جوز البط" من بائعة الطيور.





وكشف مصدر بالنيابة العامة بمدينة، أن المتهم في واقعة سرقة "جوز البط"، من بائعة طيور في سوق شبرا بمدينة دمنهور، تم شطبه من نقابة المحامين منذ ٢٠١٣ بسبب اتهامه بعدد ٥ قضايا منها السرقة والنصب.





وترجع أحداث الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من بائعة طيور، يفيد قيام أحد الزبائن بسرقة "بطة" دون دفع ثمنها، وتم تحرير محضر بالواقعة ١٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠.





وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص وتفريغ كاميرات المنطقة، تبين صحة البلاغ وتم متابعة خط سير السيارة وضبط المتهم " م. ع"، يعمل محامي مقيم في مركز دمنهور.





وأوضحت بائعة الطيور، إنها بعد إعطائه البط طلب منها اعطائة ٢ كيلو بطاطس، وأثناء تحضيرها أخذ "البط" وذهب مسرعا دون دفع ثمنه.

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