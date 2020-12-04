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خلي بالك.. الرئيس السيسى يشدد على ارتداء العمال لـ الكمامة الطبية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا رصد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتساءل الرئيس السيسي أحد العمال خلال جولته قائلا: "المحور ده إحنا جينا عليه ولا عمودى؟"، واستكمل الرئيس حديثه قائلا: "إحنا كده مش محتاجين نوصله من هنا".

وطالب الرئيس السيسى بـالتزام العمال بارتداء الكمامة الطبية مختتما حديثه لأحد العمال قائلا: "خلى بالك".

وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة". 

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد اليوم الجمعة، عددا من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة / رمسيس وامتداده إلى منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبري أكتوبر، كما اطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الاهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق. 

وقد ناقش الرئيس العاملين ببعض من تلك المواقع لمتابعة الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية مؤكدا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددا علي التطبيق الدقيق  لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظا علي صحة كافة العاملين بالمواقع الانشائية.
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