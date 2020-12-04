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توك شو

بـ يقرأ حركة الشفاه.. قصة حب تحدت الإعاقة السمعية بين بسمة ورامز ..فيديو

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:36 م
صدى البلد
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أسامة علي
استضاف برنامج "3 ستات" زوجين "بسمة و رامز"، نشأت بينهما قصة حب وزواج ومن ثم أولاد، الغريب فى الأمر أن رامز لا يستطيع السمع ولكن يقرأ بسرعة كبيرة حركة الشفاه ومن ثم يرد على أى حديث.

وقال رامز خلال حواره مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه واجه العديد من المشاكل أثناء أى عمل يقوم به، وتم استضافته فى احد البرامج، وبالصدفة شاهد زوجته بسمة.

ومن جانبها قالت بسمة:" بعد مشاهدته تمنيت أن يكون زوجى"، وتابعته على الفيس بوك وكانت تكتب له التعليقات على المنشورات خاصة به، ومن هنا نشأت العلاقة بينهما ودخل تحدث معها وطلب مقابلة أهلها.

وكشفت بسمة، أنها كانت مطلقة ولديها طفلة، وأخبرت رامز بذلك، وفجأة قال لها:" هتجوزك وأربى البنت"، وبالفعل قابل أهلها وتمت خطبتهما لمدة شهرين ومن ثم تزوجا.

ولفت رامز، أنه ما أعجبه فى بسمة هى شخصيتها القوية، والتى تساعده من خلالها على اتخاذ قراراته، معقبا:" سندى ومستشارتى وأمى وزوجتى، زمان كنت اما اخد قرار وافشل فيه كنت بزعل، حاليا بتساعدنى على أنى اخد قرارات وبنجح فيها".


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