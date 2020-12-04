أبو شقة ينعى القطب الوفدي محمد نصر: فقدنا علما في الطب والسياسة

نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد القطب الوفدي البارز الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وجراح القلب الشهير.





أكد «أبو شقة» أنه برحيل الطبيب الماهر محمد نصر فقدت مصر جراحًا بارزًا، كثيرًا ما أسهم في علاج العديد من المرضى وأسهم في تضميد جراح من أصابهم سهم القدر بآلام مبرحة.





وأضاف رئيس حزب الوفد، أن جموع الوفديين فقدوا رمزًا نبيلًا لم يمنعه عمله من المشاركة بأفكاره الخلاقة ونواياه الوطنية المخلصة في العمل السياسي خلال أوقات شهدت خلالها البلاد أحداثًا عاصفة.





وتوجه «أبو شقة» بخالص العزاء لجموع الوفديين وكافة الوطنيين الشرفاء في مصرنا العزيزة.





وأعلن «أبو شقة»أن حزب الوفد سيقيم حفل تأبين للراحل الكريم محمد نصر، رحم الله الدكتور نصر وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.





وحرص عدد كبير من قيادات وشباب حزب الوفد على تشييع جثمان الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس لجنة الصحة بالحزب، لمثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة.





وكان الفقيد الدكتور محمد نصر استشاري القلب بالمعهد القومي للقلب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصحة بالحزب، ونقيب أطباء الجيزة، الملقب بطبيب القلوب، قد لبى نداء ربه ظهر اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.





وقال طارق تهامى ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فى تصريحات خاصة لــ" صدى البلد " ان الراحل الدكتور محمد نصر توفى بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين ، حيث كان يعالج بأحد المستشفيات بالجيزة.