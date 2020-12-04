ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أبو شقة ينعى القطب الوفدي محمد نصر: فقدنا علما في الطب والسياسة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 06:41 م
صدى البلد
Advertisements
معتز الخصوصي
نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد القطب الوفدي البارز الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وجراح القلب الشهير.

أكد «أبو شقة» أنه برحيل الطبيب الماهر محمد نصر فقدت مصر جراحًا بارزًا، كثيرًا ما أسهم في علاج العديد من المرضى وأسهم في تضميد جراح من أصابهم سهم القدر بآلام مبرحة.

وأضاف رئيس حزب الوفد، أن جموع الوفديين فقدوا رمزًا نبيلًا لم يمنعه عمله من المشاركة بأفكاره الخلاقة ونواياه الوطنية المخلصة في العمل السياسي خلال أوقات شهدت خلالها البلاد أحداثًا عاصفة.

وتوجه «أبو شقة» بخالص العزاء لجموع الوفديين وكافة الوطنيين الشرفاء في مصرنا العزيزة.

وأعلن «أبو شقة»أن حزب الوفد سيقيم حفل تأبين للراحل الكريم محمد نصر، رحم الله الدكتور نصر وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وحرص عدد كبير من قيادات وشباب حزب الوفد على تشييع جثمان الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا للحزب ورئيس لجنة الصحة بالحزب، لمثواه الأخير من مسجد السيدة نفيسة. 

وكان الفقيد الدكتور محمد نصر استشاري القلب بالمعهد القومي للقلب، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ورئيس لجنة الصحة بالحزب، ونقيب أطباء الجيزة، الملقب بطبيب القلوب، قد لبى نداء ربه ظهر اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال طارق تهامى ، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد فى تصريحات خاصة لــ" صدى البلد " ان الراحل الدكتور محمد نصر توفى بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوعين ، حيث كان يعالج بأحد المستشفيات بالجيزة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. أبرز المرشحين لخلافة أبو شقة في رئاسة حزب الوفد

رئيس الوفد يترأس غرفة عمليات متابعة انتخابات مجلس النواب.. صور

بحضور أبو شقة.. الوفد ينظم احتفالية بعيد الجهاد الوطني بالغربية.. صور

أبو شقة يهاتف وزير الأوقاف لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منزل النحاس باشا

بعد وفاته بـ كورونا.. حزب الوفد ينعى نقيب أطباء الجيزة السابق

وداعًا طبيب القلوب| تشييع جثمان محمد نصر عضو عليا الوفد من مسجد السيدة نفيسة.. صور

ترشيحاتنا

درة و ياسمين صبري الأكثر أناقة.. مصمم أزياء أحمد العجمي يعلق على إطلالات النجمات بمهرجان القاهرة السينمائي

السعودية: اتفاقات السلام مع إسرائيل خطوة مهمة.. وإيران ترفض الحوار

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك بعد قليل.. الأهلي يحتوي غضب كهربا.. مصير السوبر الأفريقي

خلال أسبوعين.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

أول قرار من الزمالك بشأن تجديد عقد الونش

رحيل طبيب القلوب.. استشهاد الدكتور محمد نصر بـ كورونا

Advertisements

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

إكرامي يثير الجدل مجددا: الخطيب مش هيخلد في رئاسة الاهلي| شاهد

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

حقيقة وفاة الفنانة ميار الببلاوي بـ فيروس كورونا

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

مش مجرد كاس صفيح.. تعرف على مكافأة الفائز من مباراة الأهلي وطلائع الجيش

توزيع شرائح محمول لتشغيل الإنترنت على تابلت أولى ثانوي خارج المدارس

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

خلال أسبوعين.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى بشأن لقاح كورونا

مفاجأة صادمة.. العليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا في هذا التوقيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. مكمل غذائي يساعد على حرق الدهون

خبير مناعة يحذر المصريين من الموجة الثانية والثالثة لـ كورونا

بسبب إدمان ألعاب الفيديو.. أب يقتل طفله حديث الولادة خلال نوبة غضب