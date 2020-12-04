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محافظات

بتكلفة 108 ملايين جنيه .. محافظة الإسكندرية: استمرار تطوير عزبة محسن الكبرى بالمنتزه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 07:58 م
محافظة الإسكندرية:
محافظة الإسكندرية: استمرار تطوير عزبة محسن الكبرى بالمنتزه
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أحمد بسيوني
واصلت مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة أمل محمود، أعمال رصف عزبة محسن الكبرى بنطاق حي المنتزة أول، وذلك في إطار خطة تطوير العشوائيات، وتنفيذا للبروتوكول الذي تم توقيعه مع صندوق العشوائيات لتطوير ٧ مناطق غير مخططة بالمحافظة تخدم نحو ٢ مليون نسمة من سكان المحافظة، وتبلغ تكلفتها التقديرية ٨١١ مليون جنيه. 

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة المستمرة لأعمال مشروعات تطوير العشوائيات.

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يذكر أن اللواء محمد الشريف، أطلق في  ١٩ يونيو، إشارة البدء في تطوير منطقة مربع محسن الكبرى بتكلفة تقدر ب ١٠٨,٢ مليون جنية ، ومدة تنفيذ ١٢ شهر. ويقطن بمنطقة محسن الكبرى حوالي ٧٥ ألف أسرة، وتقع على مساحة ٤٧٧ فدان. 

هذا وتتم جميع الأعمال بها بالتوازي؛ بدءًا من تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة ١٥,٩ مليون جنية من خلال تركيب ١٠٠٠ ذراع و ٥٠٠ عامود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي ويشمل تركيب ١٠٠٠ شنيشة أمطار جديدة، وتطوير الطرق والشوارع بتكلفة ٩٢,٣ مليون جنية من خلال رفع كفاءة ورصف ١٦٧ شارع بإجمالي أطوال شوارع بالمنطقة ٣٨ ألف كيلو متر.

وفي سياق منفصل، تستعد الإسكندرية والسواحل الشمالية لاستقبال نوة قاسم وهي من أخطر وأشد النوات على الإسكندرية، وذلك بعد انتهاء الجزء الأخير من نوة المكنسة الخميس الماضي.

وتأتي نوة قاسم في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ الجمعة وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية فى صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة تسمي الرياح بالاتجاه الذي تأتي منه.

ويشاع أنها سميت بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى قاسم والذى تعرض للغرق في تلك النوة مما أدى إلى إطلاق اسمه عليها.

وقال محافظ الإسكندرية، إنه وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن المحافظة لن تشهد أمطارا غزيرة اليوم، ولكن ستهطل أمطار خفيفة غدًا، أما بداية نوة "القاسم" فمن المقرر أن تبدأ في يوم 4 ديسمبر، مشددًا على أنه في بعض الأوقات يعطل المدارس والمصالح الحكومية لكي تستطيع أجهزة المحافظة التعامل مع مياه الأمطار، وتنقلها إلى مكان آخر.


بتكلفة 108 ملايين جنيه .. محافظة الإسكندرية: استمرار تطوير عزبة محسن الكبرى بالمنتزه
بتكلفة 108 ملايين جنيه .. محافظة الإسكندرية: استمرار تطوير عزبة محسن الكبرى بالمنتزه
بتكلفة 108 ملايين جنيه .. محافظة الإسكندرية: استمرار تطوير عزبة محسن الكبرى بالمنتزه
بتكلفة 108 ملايين جنيه .. محافظة الإسكندرية: استمرار تطوير عزبة محسن الكبرى بالمنتزه
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