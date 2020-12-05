الكشف والعلاج مجانا.. الصحة تطلق 5 قوافل طبية اليوم بالمحافظات

تطلق وزارة الصحة والسكان اليوم 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة لإ طلاق قوافل طبية مجانية بمحافظات الجمهورية.

وتستمر القوافل اليوم وغدا يومي ‏5 و 6 ديسمبر للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الباطنة - الأطفال - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد - الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل) بمحافظات ( القليوبية - الإسكندرية - سوهاج - الفيوم - كفر الشيخ).

وكانت قد سجلت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.

