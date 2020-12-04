بشرى سارة لـ أهالي المطرية بالدقهلية.. تعرف على التفاصيل

أعلن محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، اليوم استلام ماكينة الفرم والتخلص النهائى من النفايات الطبية ماركه سيزا الإيطالية وذلك للوحدة الصحية بقرية أولاد صبور التابعة للوحدة المحلية لقرية العصافرة بمركز المطرية بناء على تكليف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية. الطبيةالإيطاليةأولادأيمن



جاء ذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة" للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى يتم تنفيذها بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والتضامن الاجتماعى بدعم ومساندة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا على مستوى محافظات مصر.





فيما تقوم الماكينة المشار إليها، بفرم النفايات الطبية ليتم التخلص منها نهائيا ولا يمكن مطلقا إعادة استخدامها مرة أخرى، حرصا على صحة وحياة المواطنين.





وقد أوضح رئيس مركز ومدينة المطرية أن سعة الماكينة في الدورة الواحدة تقوم بفرم من 50كيلو إلى 70كيلو في وقت من 30 دقيقة إلي 40 دقيقة في الدورة الواحدة.





وأشار رئيس المركز إلى أنه تم التوجيه أن تكون هذه الماكينة فى خدمة القطاع الطبى بالكامل فى نطاق محافظة الدقهلية وذلك بالتنسيق والتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالدقهلية.





وأضاف أنه تم خلال الأسابيع الماضية، بحضور مفوضي بوزارة الإنتاج الحربي وممثلى مديرية الصحة إنهاء إجراءات استلام الجهة الشاغلة لمبني مركز الرعاية الأولية "الوحدة الصحية" لقرية أولاد صبور قرية العصافرة، ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة، وتم الاطمئنان لاستكمال التجهيزات والأجهزة الطبية، والاثاث.





وكان قد سبق وأن تم تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية المشار إليها "حياة كريمة" بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لمواطني القرية ولخدمة القرى المجاورة وذلك فى مجالات رصف الطرق والصحة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.





يذكر أن مشروعات المبادرة شملت تطوير وتجهيز وحدة صحية لمواطنى القرية ورصف الطريق الترابى المؤدى لوحدة طب الأسرة وإحلال وتجديد الكوبرى الذى يربط بين القرية ووحدة طب الأسرة، إضافة إلى رفع كفاءة بعض المنازل فى إطار توفير سكن كريم بالإضافة إلى تنفيذ قوافل خدمات طبية لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين وأيضا قوافل بيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية.