بشهادة جينيس العالمية.. صندوق تحيا مصر يواصل تحقيق الأرقام القياسية

أعلن أحمد مقلد مسئول جينيس العالمية فى مصر إنهم فوجئوا بأن القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر، تحتوي على كميات هائلة من الطعام والمواد الغذائية والمواد الطبية لدعم دول وليس فقط أسر، وهذا إنجاز مشرف.





وأضاف أن الأهم في تحقيق الرقم القياسي هى الدعوة لتحقيق الخير ودعم الإنسانية، مشيرا إلى أن أكبر حملة فى العالم ضمت٤٨٠ شاحنة مواد غذائية وطبية.





يذكر أنه احتفالا بهذه المناسبة تم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.









كما نظم صندوق تحيا مصر احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.





شارك في الاحتفالية وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.





وأطلق صندوق تحيا مصر خلال مؤتمر نظمة منذ قليل حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية .