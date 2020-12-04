ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بشهادة جينيس العالمية.. صندوق تحيا مصر يواصل تحقيق الأرقام القياسية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى  - تصوير نور المصرى 
أعلن أحمد مقلد مسئول جينيس العالمية فى مصر إنهم فوجئوا بأن القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر، تحتوي على كميات هائلة من الطعام والمواد الغذائية والمواد الطبية لدعم دول وليس فقط أسر، وهذا إنجاز مشرف.

وأضاف أن الأهم في تحقيق الرقم القياسي هى الدعوة لتحقيق الخير ودعم الإنسانية، مشيرا إلى أن أكبر حملة فى العالم ضمت٤٨٠ شاحنة مواد غذائية وطبية.

يذكر أنه احتفالا بهذه المناسبة تم إضاءة قلعة صلاح الدين الأيوبي، وبرج خليفة بإمارة دبي باسم الحملة الجديدة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.


كما نظم صندوق تحيا مصر احتفالية للإعلان عن تفاصيل تسجيله لرقم قياسي جديد بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تسجيله لرقمين قياسيين بالموسوعة، ليصبح حاملا لثلاثة ألقاب عالمية بعد تنظيمه لأكبر قافلة مساعدات إنسانية في العالم.

شارك في الاحتفالية وزراء السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والممثل الإقليمي لجينيس للأرقام القياسية، وعدد من سفراء الدول الأجنبية.

وأطلق صندوق تحيا مصر خلال مؤتمر نظمة منذ قليل حملته الجديدة لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على مستوى العالم على تحقيق أرقام قياسية في عمل الخير والتضامن والتكافل لخدمة الإنسانية، تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لحظة إعلان موسوعة جينيس تسجيل صندوق تحيا مصر رقمين قياسيين.. فيديو

صندوق تحيا مصر: سوهاج وأسيوط وقنا الأكثر استفادة من القوافل الإنسانية

صندوق تحيا مصر: لم يكن هدفنا دخول موسوعة جينيس وحاولنا تحطيم رقم ثالث

قوافل صندوق تحيا مصر تصل لأقصى الحدود تحت شعار "نتشارك.. علشان بكرة"

تحيا مصر: مليون أسرة تستفيد من القافلة الإنسانية

وزيرة الهجرة تطالب المصريين في الإمارات التجمع بعلم مصر عند برج خليفة غدا

ترشيحاتنا

زوجة موسيماني: صفقة الأهلي المنتظرة في أيد أمينة

بيراميدز يكشف حقيقة مفاوضاته مع فايلر وكارتيرون

أبرز أسلحة طلائع الجيش أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

وصلة غزل حارة من محمد زيدان لـ زوجته |شاهد

موسوعة جينيس تعلن فوز صندوق تحيا مصر بـ3 جوائز.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

بإطلالة كلاسيكية لامعة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بجمبسوت لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام