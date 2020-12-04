الداخلية تضرب بيد من حديد.. الأمن العام يضبط 4 تشكيلات عصابية بالغربية.. وعصابة تتاجر في الأعضاء البشرية بالجيزة .. وشخصا يروج لممارسة الدعارة على الإنترنت

- ضبط شخص يروج لممارسة الفجور على الإنترنت بالإسكندرية

- ضبط شخص يروج مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية

- ضبط موظفين بشركة نقل أموال اختلسا مبالغ مالية من إحدى ماكينات الصراف الآلى

شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار الـ 24 ساعه الماضية، بكافة القطاعات المختلفة حيث نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو يرصد تعرض إحدى الفتيات للتحرش، وضبط مرتكب الواقعة.

واشارت التحريات ، أن مقطع الفيديو جرى تداوله على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، يتضمن تحرش أحد قائدي الدراجات النارية بإحدى الفتيات أثناء سيرها بدائرة مركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد المجنى عليها (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة)، وبسؤالها قررت بعدم قيامها بالإبلاغ عن الواقعة؛ لعدم توصلها لتحديد شخص الجاني.

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية من تحديد مرتكب الواقعة مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظفين باحدى شركات نقل الاموال لقيامهم باختلاس اموال من احدى الماكينات.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (محامى بإحدى شركات نقل الأموال) ضد شخصين لإكتشاف قيامهما بإختلاس مبلغ مالى من أموال الشركة وذلك من خلال قيام الشركة بجرد الخزينة عهدة أحدهما.

أسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الإختلاس والإضرار بالمال العام عن قيام كلٍ من (أمين خزينة الشركة المشار إليها ، مشرف تغذية ماكينات الصراف الآلى بالشركة) بإستغلالهما طبيعة عملهما وإختصاصهما الوظيفى كون الأول يشغل أمين خزينة الشركة وإستلام الأموال المرتجعة من ماكينات الصراف الآلى حال تغذيتها بمبالغ مالية جديدة بمعرفة الثانى، وقاما بالإتفاق فيما بينهما على إختلاس مبلغ مالى مرتجعة من الأموال المرتجعة من ماكينة صرف أحد البنوك بالجيزة ، حيث قام الثانى بإستلام كافة المبالغ المرتجعة من تلك الماكينة حال قيامه بتغذيتها بمبالغ جديدة وقام الأول بتحرير محضر جرد بالمبالغ دون إثبات المبلغ المختلس المشار إليه ولم يقم بإيداعه خزينة الشركة محل عمله وإقتسما المبلغ سويًا.

تم إستدعاء المتحرى عنهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن ناحية اخرى واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما، واصلت الأجهزة الأمنية جهودها للتصدى لجرائم تزوير المستندات والمحررات.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة البحيرة) بالترويج لمستندات عرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام ) ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن إستهدافه وبتفتيش مسكنه عثر على (12) جواز سفر لأشخاص مختلفة و(5) بطاقات ضريبية بأسماء مُحددة و(9) سجل تجارى و(2) إقرار بموافقة شخص مُحدد على سفر أهليته للخارج دون توقيعه و(2) شهادة ميلاد مميكنة لشخصان و(2) كشف حساب بنكى منسوب لأحد البنوك بإسم المتهم وختم و(2) هاتف محمول ، يحويان العديد من الدعاوى لزيارة إحدى الدول الأجنبية لعدة أشخاص والعديد من صور جوازات السفر لذات الأشخاص.

بمواجهته أقر بقيامه بتغيير المهنة ومحل الإقامة بجوازات السفر لراغبى الهجرة غير الشرعية وذلك لإدخال الغش والتدليس للحصول على تأشيرات ، مقابل مبالغ مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية والعرفية.

وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما، واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعه مبلغ مالى للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

أمكن تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وعلى جانب اخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الوزارة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها خاصةً تعاطى المواد المخدرة بين سائقي المركبات ، وذلك من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم والتحقق من سلامتهم حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

كما نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات عن ضبط 4 تشكيلات عصابية.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط التشكيل الأول (4 أشخاص لهم معلومات جنائية مُقيمين بدائرة قسم شرطة المحلة) لقيامهم بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب كسر عجلة القيادة وإدارتها بمفك، مُتخذين من محافظات (الغربية- الدقهلية- كفرالشيخ) مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم (طبنجة وطلقتين من ذات العيار) .

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بارتكاب (15) حادث بذات الأسلوب وحيازتهم السلاح المضبوط لاستخدامه فى نشاطهم الإجرامى ، وتم بإرشادهم ضبط (15) سيارة.

والتشكيل الثانى تم ضبط (شخصين لهما معلومات جنائية مُقيمان بدائرة قسم شرطة زفتى) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، مُتخذان من دائرة قسم شرطة زفتى مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما (طبنجة- كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى) .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما السلاح النارى لإستخدامه فى ممارسة نشاطهما الإجرامى ، وتم بإرشادهما ضبط جميع المسروقات.

كما تم ضبط التشكيل الثالث مكون من (شخصين ، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا ) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث خطف حقائب السيدات متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وبحوزتهما سلاح أبيض مطواة – دراجة نارية بدون لوحات معدنية .

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب وحيازتهما الدراجة النارية المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات .

و التشكيل الرابع مكون من ( 4 عاطلين ، مُقيمين بطنطا) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول طنطا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم (5) حوادث بذات الأسلوب بدائرة القسم وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وأفراد التشكيلات العصابية .

تمكنت الأجهزة الأمنية كذلك من ضبط شخص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت.

أكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الإجتماعى وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها استعداده لممارسة الفجور مقابل مبلغ مالى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المنتزة ثان بالإسكندرية ، وتبين أنه مقيم بذات الدائرة ، وبمواجهته أقر بإعتياده ممارسة الفجور عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى ، وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض.

كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهم "يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.

وعلى جانب آخر واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع الإدارة العامة للمرور ومختلف مديريات الأمن بالتنسيق مع الجهات المعنية توجيه حملات مكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية بنطاق عدد من مديريات الأمن للكشف عن السائقين المتعاطين للمواد المخدرة.

وأسفرت جهود تلك الحملات على مستوى محافظات (المنوفية – الغربية – الإسكندرية – مطروح – القليوبية – جنوب سيناء – سوهاج – قنا – الأقصر – الإسماعيلية – بورسعيد) عن فحص (472) حالة بين السائقين تبين إيجابية (59) حالة منهم .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وتواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مجال مكافحة المخدرات.