وزيرة التخطيط: حجم جهود صندوق تحيا مصر تضاعف

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن الإنسانية تواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة فى ظل جائحة فيروس كورونا وهو ما يجعل كل جهد هدفه العطاء ومساعدة الآخر أمر أكثر أهمية من أى فترة سابقة.





وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية صندوق تحيا مصر الذى أذاعته فضائية اكسترا نيوز: نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر أرقام قياسية حول أكبر القوافل والمساعدات فى العالم وهو ما يعكس حجم الجهد الذى يتنباه.





وأشارت إلى أن الدور الذى لعبه صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية تضاعف عدة مرات حيث كان فى الصفوف الأولى بجوار الحكومة المصرية خلال جائحة كورونا.





ولفتت إلى أن صندوق تحيا مصر نال تقدير واستحسان الجهات العالمية أيضا خلال جائحة كورونا، وذلك تأكيدا للنهج التشاركى التى تتبناه الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات.





وتابعت هالة السعيد أن الدولة المصرية تحرص دائما على تشجيع المشاركة الاجتماعية فى تناول القضايا التى تتعلق بالشأن العام، لا سيما الشق الاقتصادى والتنموى خاصة وأن السر وراء تحقيق التنمية الشاملة هو المسئولية الجماعية التي يشترك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.



