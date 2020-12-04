ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة التخطيط: حجم جهود صندوق تحيا مصر تضاعف

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:01 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
شيرين عادل
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط ، إن الإنسانية تواجه ظروفا استثنائية وغير مسبوقة فى ظل جائحة فيروس كورونا وهو ما يجعل كل جهد هدفه العطاء ومساعدة الآخر أمر أكثر أهمية من أى فترة سابقة. 

وأضافت هالة السعيد، خلال كلمتها باحتفالية صندوق تحيا مصر الذى أذاعته فضائية اكسترا نيوز: نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر أرقام قياسية حول أكبر القوافل والمساعدات فى العالم  وهو ما يعكس حجم الجهد الذى يتنباه. 

وأشارت إلى أن الدور الذى لعبه صندوق تحيا مصر خلال السنوات الماضية تضاعف عدة مرات حيث كان فى الصفوف الأولى بجوار الحكومة المصرية خلال جائحة كورونا. 

ولفتت إلى أن صندوق تحيا مصر نال تقدير واستحسان الجهات العالمية أيضا خلال جائحة كورونا، وذلك تأكيدا للنهج التشاركى التى تتبناه الحكومة المصرية فى جهودها لتحقيق التنمية فى جميع القطاعات.

وتابعت هالة السعيد أن الدولة المصرية تحرص دائما على تشجيع المشاركة الاجتماعية فى تناول القضايا التى تتعلق بالشأن العام، لا سيما الشق الاقتصادى والتنموى خاصة وأن السر وراء تحقيق التنمية الشاملة هو المسئولية الجماعية التي يشترك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى. 

وأضاءت أنوار برج خليفة في دبي، اليوم الجمعة، بألوان علم مصر، تقديرا لمجهودات صندوق تحيا مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: التنمية المستدامة تستهدف أن يكون محدودو الدخل أول من يجني الثمار

وزيرة التخطيط: المونوريل وتحلية المياه من أبرز المشروعات المطروحة للتمويل من السندات الخضراء بـ 500 مليون دولار

تشمل 605 مشروعات.. التخطيط تعلن ملامح خطة المواطن الاستثمارية في البحيرة للعام المالي 20/2021

وزيرة التخطيط: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حققت الاستقرار..فيديو

وزيرة التخطيط: الزيادة السكانية تلتهم ثمار النمو الاقتصادي رغم كل جهود الحكومة .. استراتيجية التنمية المستدامة 2030 حققت الاستقرار

صندوق مصر السيادي يسعى لتوطين صناعة عربات السكك الحديدية وتلبية احتياجات مصر

ترشيحاتنا

السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

تفاصيل انطلاق شبكة قنوات الأولى للإعلام من مدينة الإنتاج

الجمعة البيضاء.. فتاة الهرم تظهر بـ الحجاب والسبحة بعد الخروج من الحبس

موسوعة جينيس تعلن فوز صندوق تحيا مصر بـ3 جوائز.. تعرف عليها

كورونا والسوبر والانسحاب.. أبرز بنود لائحة الدورى الجديد.. مستندات

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة

بإطلالة كلاسيكية لامعة.. بوسي شلبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بجمبسوت لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها على إنستجرام