قانون جهاد الحب.. السلطات الهندية تعتقل طالبا حاول إقناع زميلته الهندوسية باعتناق الإسلام

ألقت السلطات الهندية القبض على طالب مسلم في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد، بسبب محاولته إقناع امراة هندوسية باعتناق الإسلام، وبموجب قانون أصدرته الولاية وأثار موجة من الغضب والاحتجاجات.





وبحسب قناة "سي إن إن" الأمريكية، ألقي القبض على الطالب البالغ من العمر 21 عامًا الأربعاء الماضي بموجب قانون يجرم "الإجبار أو الاحتيال" لتوجيه النساء الهندوسيات إلى التحول للإسلام، ويعاقب على ذلك بالسجن لمدة 10 سنوات دون إمكانية الإفراج عن "المدانين" بكفالة.





وأوضحت القناة أن سلطات ولاية أوتار براديش أصدرت القانون استجابة لضغوط مجموعات هندوسية متشددة، صاغت عبارة "جهاد الحب" للإشارة إلى أنشطة شباب مسلمين لإقناع نساء الهندوس باعتناق الإسلام.





وينص القانون المثير للجدل على أن كل زواج بين مسلم وهندوسية سابقة اعتنقت الإسلام سيكون باطلًا إذا كان الزواج هو السبب الوحيد لتحول الهندوسية إلى الإسلام، أما من ترغبن باعتناق الإسلام بعد زواجهن فيتوجب عليهن الحصول على تصريح قضائي.





وفي اليوم الذي صدر فيه القانون المذكور، تقدم هندي يُدعى تيكارام راثور ببلاغ إلى الشرطة، يتهم فيه الطالب المسلم بمحاولة إجبار ابنته المتزوجة البالغة من العمر 20 عامًا على اعتناق الإسلام والزواج منه.





وزعم راثور أن الطالب المسلم أقام صداقة مع ابنته منذ الطفولة وسعى إلى "إجبارها وخداعها وإغوائها" للتحول إلى الإسلام.





واتهم راثور الطالب المسلم بالضغط على أسرته وتهديدها بالقتل لإجبارها على الرضوخ لإرادته بشأن اعتناق ابنته الإسلام والتزوج منه.





وقوبل القانون المثير للجدل بعاصفة من الانتقادات والاتهامات التي تربطه بالعداء للإسلام وتؤكد مخالفته للدستور، ويتخوف الكثيرون من أن يؤدي تطبيقه إلى انتهاكات حقوقية وتقييد الزواج بين أبناء المذاهب المختلفة.





وأعلنت ولايات هندية أخرى مثل ماديا براديش وهاريانا وكارناتاكا وآسام أنها تخطط لإصدار قوانين مشابهة، وتحكم الولايات الخمس حكومات محلية من حزب باهارتيا جاناتا الذي يهيمن على الحكومة الفيدرالية الهندية كذلك بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والذي يواجه اتهامات على نطاق واسع بكونه حزبًا هندوسيًا متشددًا ومعاديًا للمسلمين.





ويؤكد منتقدو حزب باهارتيا جاناتا أن مستوى الاستقطاب الديني ارتفع إلى حد خطير منذ وصل الحزب إلى السلطة عام 2014.





ولطالما كان التزاوج بين المسلمين والهندوس مثار جدل في الهند، لكن الصدامات والمشاحنات المرتبطة به زادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مع ظهور مصطلح "جهاد الحب" الذي طرحته مجموعات هندوسية متشددة في محاولة لمنع التزاوج بين أبناء الديانتين.





وفي أكتوبر الماضي، نشرت سلسلة محال مجوهرات "تان عشق" ذائعة الصيت في الهند إعلانًا لمجوهراتها أدى الأدوار فيه عريس مسلم وعروس هندية، وبسبب انتقادات حادة وتهديدات اضطرت السلسلة لسحب الإعلان معلنة أن لديها مخاوف تتعلق بسلامة العاملين لديها.