رئيس مياه الإسكندرية: تفعيل دور الاتصال العلمى ونقل التكنولوجيا لتطوير الأداء

أكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب باإسكندرية أهمية البحث العلمى فى تطوير أداء الشركة، والخدمات التى تقدمها للمواطنين، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





وأشار إلى استكمال سلسلة الزيارات التابعة لبرنامج مبادرة تفعيل دور الإتصال العلمى ونقل التكنولوجيا بشركة مياه الشرب مع المؤسسات المعنية بالبحث العلمى فى مجال المياه بمصر.





وقالت الدكتورة ميسة صلاح الدين مدير عام البحوث والتطوير بشركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن الإدارة العامة للبحوث والتطوير نظمت زيارة معهد بحوث المياه الجوفية وعقد اجتماع مع الدكتور أحمد راشد مدير المركز ومجموعة من المهندسين المشرفين على أبحاث المياه الجوفية وإنشاء الآبار بمختلف المحافظات.





وأشارت إلى أن اللقاء تناول مجموعة من النقاط الهامة فى كيفية الإستفاده من المياه الجوفية كمصدر بديل لمياه الشرب ومعايير وطرق الدراسة والتخلص من الملوحة واختيار مكان مناسب لإنشاء محطات المياه الجوفية وغيرها من القضايا المتعلقة بموضوع آبار المياه الجوفية وتم الاتفاق على إعداد مقترحات لبروتوكولات متعددة الأغراض لشراكة علمية جديدة ومتميزة للتعاون بين المعهد والشركة وتحقيق أكبر استفادة من المتخصصين فى هذا المجال.



